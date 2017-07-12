Доброе утро, Камчатка!

12.07.2017 05:40:11 (GMT+12)

Сегодня среда, 12 июля 2017 года. По старому стилю 29 июня.



Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла(67).



Свт. Григория, митр. Ираклийского (1925). Прп. Паисия Святогорца (1994).



Касперовской иконы Божией Матери (1853–1855).



По мусульманскому календарю — 18 шауваля [X] 1438 г. хиджры.



По еврейскому календарю — 18 таммуза 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД



Всемирный день бортпроводника гражданской авиации.



Праздник славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.



День святой Вероники — покровительницы фотографии (День фотографа).



День фьорда в странах Скандинавии.



12 ИЮЛЯ В ИСТОРИИ



1543 Генрих VIII женился на Екатерине Парр.



1561 На Красной Площади в Москве освящен Покровский собор, известный также как Храм Василия Блаженного.



1783 В Петербурге создан Большой театр, получивший впоследствии название Мариинского.



1917 В ходе Первой мировой войны впервые в качестве химического оружия был применен отравляющий газ иприт.



1943 В ходе битвы на Курской дуге состоялось крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны.



1988 В СССР запущена Автоматическая межпланетная станция «Фобос-2».



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1798 Александра Романова, российская императрица (1825-1855), супруга Николая I.



1854 Джордж Истмен, американский бизнесмен, изобретатель камеры Kodak.



1876 Сергей Уточкин, русский спортсмен и один из первых русских летчиков.



1884 Амедео Модильяни, итальянский художник и скульптор.



1894 Юрий Завадский, советский режиссер и актер, педагог, народный артист СССР.



1914 Петр Алейников, советский киноактер.



1916 Людмила Павличенко, советский снайпер, Герой Советского Союза.



1946 Валентина Толкунова, советская певица, народная артистка РСФСР.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



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