Камчатский метеокомментарий, 12 июля (193/172)

12.07.2017 05:37:56 (GMT+12)

В 5.30 в Петропавловске-Камчатском было +5°C, облачно, штиль, атмосферное давление: 740 мм рт. ст., относительная влажность: 97%.



Предварительный прогноз:



Утро: +6°С, ясно, без осадков.



День: +21°С, ясно, без осадков.



Вечер: +22°С, ясно, без осадков.



Геомагнитная обстановка: 6 — 12 часов — небольшие возмущения; 12 — 24 часа — СЛАБАЯ (!) геомагнитная буря.



Долгота светового дня: 16’34’’ (-2”).



Луна: 89%, стареюшая.



Сегодня - Петров день.



Народ приметил: Петры и Павлы, Петровки. Чаще всего в Петровки сухо, жарко, день большой и светлый, говорили: "В Петровки сухо и день велик", "Петр и Павел жару прибавил", "Как придет Петро, так и будет тепло", "День убывает, жара прибывает", и шутили, что "Худое порося и в Петровки зябнет". На Руси Петров день, как и Ивана Купалы, связан прежде всего с солнечной символикой. Существовало поверье, что солнце в этот день "играет", то есть переливается разными цветами радуги или скачет по небу вверх-вниз. На рассвете люди собирались, чтобы посмотреть, как солнце играет. Считали, "Женское лето по Петров день", "Красное лето с Петрова дня", "С Петрова дня красное лето, зеленый покос".



В этот период в жизни деревни проходила пора самых трудных земледельческих работ. Начиналась пожня (косьба). "Коли дождь на Петров день, то сенокос будет мокрый". Также готовились к озимому севу. "На святого Петра дождь — урожай не худой, два дождя — хороший, три — богатый".



Издавна было подмечено, что многие певчие птицы поют только до Петрова дня: "Соловей поет до Петрова дня", "Кукушка кукует до Петрова дня", так как "ячменным колоском подавилась". Дни становились короче: "Петр и Павел — час убавил, а Илья Пророк — два уволок", "К Петрову дню вода в реках умеженится", "Придет Петрок, сорвет листок".



Петров день — конец Петровского поста. Но сам Петров день — "разговины". Петров день — проводы весны. Петры и Павлы считаются праздником рыбаков, так как апостол Петр известен как покровитель рыбного промысла.



Не болейте!



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 12 июля, 4.45 (кмч).



Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».



