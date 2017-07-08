Смерть на сплаве

11.07.2017 20:36:11 (GMT+12)

Следственным отделом по г. Елизово следственного управления Следственного комитета Российской Федерации России по Камчатскому краю проводится доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.



По предварительным данным, 08.07.2017 во время сплава по реке Авача на надувном судне (рафте), в котором находились 7 туристов из Петропавловска-Камчатского, 64-летний гид, под управлением которого находилось судно, потерял сознание, в результате чего судно потеряло управление, попало в залом из веток и перевернулось. Находившиеся в рафте туристы самостоятельно выбрались на берег не далеко от поселка Раздольный Елизовского района и извлекли из воды тело гида, который к тому моменту был уже мертв. Из туристов никто не пострадал, предварительная причина смерти мужчины – сердечный приступ.



В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью определения причины смерти мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.





Денис ВОЛОЩЕНКО, и.о. старшего помощника руководителя

следственного управления





