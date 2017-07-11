Срочно в номер: камчатские спасатели эвакуировали туристов с реки Мутновской

11.07.2017 20:17:31 (GMT+12)

На Камчатке спасатели добрались до местонахождения туристов, которые застряли в районе реки Мутновской (Елизовский район). К настоящему моменту сотрудники МЧС России помогли группе из 15 человек перебраться через русло реки — туристы не могли преодолеть её из-за разлива — и вместе с ними движутся в сторону Мутновской геотермальной электростанции. Все члены тургруппы живы, здоровы, медицинская помощь никому не требуется.



Напомним, 15 человек вышли на маршрут из посёлка Термального в сторону бухты Жировой. В районе реки Мутновской из-за резкого поднятия уровня воды (в результате дождей) и сильного течения тургруппа застряла и не смогла двигаться дальше по маршруту. Ими было принято решение обратиться к спасателям.



Для оказания помощи туристам привлечены 10 спасателей Камчатского спасцентра и специализированной пожарно-спасательной части. Так как дорога осложнена наличием снежников и пересечённой местностью, сотрудники МЧС выдвинулись на КАМАЗах и снегоходах, с собой у специалистов также в наличии плавательные средства.



Добавим, расстояние от Петропавловска-Камчатского до места нахождения тургруппы — 153 километра, от посёлка Термального — 110 километров.

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МЧС России по Камчатскому краю напоминает, что зарегистрировать свой туристический маршрут можно в поисково-спасательном отряде Камчатского края по адресу:

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Халактырское шоссе, 5.



Также можно обратиться по телефону 8 (4152) 41-03-95.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.