Происшествия на дорогах края

11.07.2017 15:50:44 (GMT+12)

За прошедшие сутки на территории Камчатского края зарегистрировано 20 столкновений без пострадавших и одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб мужчина-пешеход.



Выявлены девять водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Еще четыре человека отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Выявлены шесть пешеходов, которые нарушили Правила дорожного движения. На стоянку специального хранения отправлено пять единиц автотранспорта. За нарушение административного законодательства в приёмник-распределитель помещён один гражданин.



10 июля в 02:45 в г. Петропавловске-Камчатском напротив дома №30 по улице Индустриальной 30-летний житель краевого центра, будучи лишённым права управления транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Субару Легаси», не учёл дорожные и метеорологические условия, не справившись с управлением, допустил занос транспортного средства, в результате чего совершил наезд на 37-летнего пешехода, который двигался во встречном направлении по тротуару. В результате ДТП телесные повреждения получил пешеход, он от полученных травм скончалась на месте происшествия.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю

