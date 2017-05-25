Возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством сотруднику исправительной колонии

11.07.2017 15:47:09 (GMT+12)

Следственным отделом по г. Елизово следственного управления СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего уроженца Кабардино-Балкарской республики, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества).



По версии следствия 25.05.2017 в дневное время подозреваемый, отбывающий наказание в колонии ИК-6 УФСИН России по Камчатскому краю за покушение на убийство и посягательство на жизнь двоих сотрудников правоохранительного органа, при водворении в камеру штрафного изолятора за очередное нарушение Правил внутреннего распорядка исправительного учреждения, высказал сотруднику колонии угрозу причинения смерти.



Установлено, что злоумышленник ранее неоднократно был судим, в настоящее время отбывает наказание в виде 16 лет лишения свободы, за период отбывания наказания допустил более 90 нарушений режима.



В настоящее время по делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.





Денис ВОЛОЩЕНКО, и.о. старшего помощника руководителя

следственного управления





