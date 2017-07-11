Долги прописку не меняют

11.07.2017 15:38:35 (GMT+12)
Женщина выбыла за пределы Камчатского края, оставив на полуострове большую задолженность за услуги ЖКХ. Но улететь от долгов не получилось.
У гражданки Усть-Большерецкого района накопился долг за услуги ЖКХ в размере 106 тыс. рублей. В ходе исполнительных действий выяснилось, что женщина улетела за пределы Камчатского края. Более никакой информации о месте нахождения или о том, как можно связаться с должницей, найти не удалось. Сама женщина на связь с судебными приставами не выходила. После запроса в банк счет женщины был арестован. На нем оказалось необходимая сумма для оплаты задолженности, которая и была списана со счета, и долг был погашен в полном размере.
Напомним, что при аресте и списании денежных средств со счета должника судебные приставы руководствуются ФЗ «Об исполнительном производстве». Так, в соответствии с п. 3 ст 69 «взыскание на имущество должника по исполнительным документам обращается в первую очередь на его денежные средства в рублях и иностранной валюте и иные ценности, в том числе находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях».
Судебные приставы напоминают, что лучше не доводить ситуацию до крайностей и оплачивать свои долги вовремя. Узнать о своей задолженности и успешно ее погасить можно посетив официальный сайт УФССП России по Камчатскому краю по адресу www.r41.fssprus.ru.
Медея САМНИДЗЕ, пресс-секретарь УФССП России по Камчатскому краю
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