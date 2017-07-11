Шесть тонн "палёнки"

11.07.2017 15:28:07 (GMT+12)
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Камчатскому краю и краевого УФСБ России при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресекли незаконную деятельность, связанную с реализацией немаркированной алкогольной продукции.
Правоохранители провели одновременно обыски в нескольких торговых точках. Изъято семь тысяч бутылок алкогольной продукции и свыше 200 десятилитровых канистр со спиртом.
Следственной частью СУ УМВД России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 6 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Предполагаемому организатору указанной противоправной деятельности – 30-летнему предпринимателю – избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю
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