На юге Камчатки сегодня

11.07.2017 14:55:26 (GMT+12)

На юге Камчатки сегодня стоит плотный туман. Подходы лосося ничтожно малы, соответственно, и выловы рыбодобывающих предприятий тоже. До сих пор идёт устранение повреждений от прошедшей 8 июля над югом Камчатки грозы.



Фото: Фома БЕССРЕБРЕННИКОВ.



