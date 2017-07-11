В Коряках сегодня

11.07.2017 12:27:18 (GMT+12)

В Коряках сегодня всё так же пасмурно и относительно тепло (+15). Дует слабый юго-восточный ветер.



Всем позитива и успехов во всех делах!



На снимке: детский сад "Солнышко".



Фото: Максим БОДА.