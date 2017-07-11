В Милькове сегодня

11.07.2017 12:23:27 (GMT+12)

В Милькове сегодня "тополиный пух, жара, июль" - тепло и солнечно, лёгкий ветерок. Лето!



11 июля 1935 года вышел первый номер Мильковской районной газеты "Камчатский колхозник" (в дальнейшем "Ленинское знамя", "Знамя труда", "Долина", "Мильковские вести", с 1 октября 2008 года - "Мильковские новости"). Так что сегодня нашей "районке" 82 года. С днём рождения нас!



Фото: Елена ЛАБЗОВА.



Редакция «Полуострова Камчатка» горячо поздравляет мильковских коллег и желает им новых творческих успехов. Надеемся на дальнейшее сотрудничество!

