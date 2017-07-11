Срочно в номер: камчатские спасатели выдвинулись в район реки Мутновской для оказания помощи туристической группе

11.07.2017 11:10:01 (GMT+12)
Камчатские спасатели выдвинулись в район реки Мутновской для оказания помощи туристической группе. По словам одного из членов тургруппы, 6 июля 2017 года 15 человек вышли на маршрут из посёлка Термальный в сторону бухты Жировой. Сейчас они находятся в районе реки Мутновской — из-за резкого поднятия уровня воды (в результате дождей) и сильного течения они не могут двигаться дальше по маршруту. Поэтому было принято решение обратиться за помощью к спасателям.
В предполагаемый район нахождения туристов убыли 10 спасателей Камчатского спасцентра МЧС России по Камчатскому краю и специализированной пожарно-спасательной части. Дорога осложнена наличием снежников и пересечённой местностью, поэтому сотрудники МЧС России выдвинулись на КАМАЗах и снегоходах, с собой у специалистов в наличии плавательные средства.
Добавим, расстояние от Петропавловска-Камчатского до места нахождения тургруппы — 153 километра, от посёлка Термального — 110 километров.
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МЧС России по Камчатскому краю напоминает, что зарегистрировать свой туристический маршрут можно в поисково-спасательном отряде Камчатского края по адресу:
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Халактырское шоссе, 5.
Также можно обратиться по телефону 8 (4152) 41-03-95.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.
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