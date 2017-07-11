УФССП информирует: День единого приема граждан

11.07.2017 11:12:36 (GMT+12)



День единого приема граждан состоится 12 июля с 14 до 20 часов, работать с посетителями будут должностные лица службы судебных приставов.

12 июля 2017 года с 14.00 до 20.00 в УФССП России по Камчатскому краю состоится День единого приема граждан. Обратиться сможет любой желающий, достаточно лишь иметь при себе документы, удостоверяющие личность и/или документы, подтверждающие полномочия. Получить дополнительную информацию и и записаться на прием к руководству Управления можно по телефонам (4152) 26-87-39, 26-60-81.

Цель мероприятия — оказание гражданам помощи по вопросам исполнения судебных решений, актов иных органов и обеспечения установленного порядка деятельности судов, а также юридической помощи по данным вопросам.

Прием граждан проводится в административном здании УФССП России по Камчатскому краю по адресу: г.Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, д. 25, т. (4152) 26-17-10, 26-60-81, а также по местонахождению соответствующих структурных подразделений:

— г.Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, д. 17/3, т. (4152) 26-50-02;

— г.Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 49, т. (4152) 46-66-86, 46-02-20, 46-87-45, 26-78-05;

— г.Елизово, ул. Сопочная, д. 13, т. (41531) 6-44-96;

— г.Вилючинск, ул. Спортивная, д. 8, т. (41535) 3-40-21;

— п.Усть-Большерецк, ул. Бочкарева, д. 12, кв. 7, т. (41532) 2-12-79;

— с.Мильково, ул.Победы, д. 4, кв. 33, т. (41533) 2-28-33;

— п.Усть-Камчатск, ул. 50 лет Октября, д. 24, т. (41534) 2-00-57;

— п.Ключи, ул. Школьная, д. 24, т. (41534) 2-12-84;

— с.Соболево, ул. Комсомольская, д. 15, т. (41536) 3-21-81;

— п.г.т.Палана, ул. Ленина, д. 23, кв. 19, т. (41543) 3-20-04;

— с.Каменское, ул. Беккерова, д. 1, т. (41546) 6-11-39;

— с.Тиличики, ул. Заречная, д. 13 «А», кв. 1, т. (41544) 5-23-60;

— п.Оссора, ул. Лукашевского, д. 57, кв. 17, т. (41545) 4-18-62;

— с.Тигиль, ул. Гагарина, д. 34, кв. 1, т. (41537) 2-15-64.

Записаться на прием к должностным лицам службы можно через интернет-сервис «Электронная очередь записи на личный прием», с помощью которого гражданин может сам выбрать подходящее время для посещения. Войти в «Личный кабинет» можно с помощью электронной подписи либо через госуслуги. Последний вариант доступен также и на Едином портале государственных услуг. Следует отметить, что услуга доступна гражданам, которые зарегистрированы на портале госуслуг.







Медея САМНИДЗЕ, пресс-секретарь УФССП России по Камчатскому краю



