На Камчатке предприниматели продолжают завышать цены на хлеб

11.07.2017 11:09:56 (GMT+12)

Прокуратура города Петропавловска-Камчатского в конце июня текущего года продолжила проверку соблюдения порядка ценообразования на хлеб в продуктовых магазинах краевого центра.



Ранее в четырех проверенных торговых точках было выявлено завышение цен на хлеб «Камчатский» от 70 копеек до 2,70 рублей.

Дорогой хлеб продавался в магазинах «Луна», ул. Терешковой, д. 4, (ИП Вейисов Салман Фарман оглы); «Марс», ул. Академика Королева, д. 13/1, (ООО «Норд КамИст»); «Овен» ул. Звездная, 15, (ИП Гамбаров Гахраман Фирудин оглы); торговый павильон «737», ул. Циолковского, (ИП Ибрагимов Гурбанали Абазар оглы).



Вместе предельных 10 процентов индивидуальные предприниматели и юридические лица установили в своих магазинах наценки в размере от 13,9 до 16,3 процентов.



В ходе проверки ценники приведены в нормальное состояние, по постановлениям прокуратуры нарушители оштрафованы на 25 тыс. рублей каждый.



Однако проверка в следующих четырех магазинах города выявила те же нарушения.

Так, отпускная цена изготовителя – ОАО «Петропавловский «Хлебокомбинат»» за 500 граммовую буханку хлеба «Камчатский» из муки 1 сорта составляет 43 рубля, это значит, что максимальная цена в рознице не должна превышать 47 рублей 30 копеек.



Вместо этого в трех магазинах на ценниках к «Камчатскому» значилось 48 рублей:

- магазин «Продукты», г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 35а (ИП Мышкин Юрий Ювенальевич);

- магазин «Авангард», ул. Абеля, д. 17 (ИП Довлатов Назим Фазиль оглы);

- магазин «Эврика», ул. Рябиковская, д. 35б (ИП Лемихов Павел Владимирович).



А в магазине «Руслан», расположенном на улице Карбышева, д. 10/1, (генеральный директор ООО «Руслан» Гамзаева Наталья Николаевна) надбавка составила 20 % и «Камчатский» продавался за 52 рубля, то есть на 4,7 рублей дороже, чем позволяет законодательство.



В отношении руководителей прокуратура города возбудила административные дела по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования). По результатам их рассмотрения Роспотребнадзор оштрафовал каждого из нарушителей на 25 тысяч рублей.



Отметим, что санкция ч.1 ст. 14. 6 КоАП РФ предусматривает для должностных лиц штраф в размере 50 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет. Но в данном случае, учитывая, что ранее (в течение года) предприниматели не привлекались к ответственности за подобное нарушение, применена норма КоАП РФ, позволяющая назначать наказание ниже низшего предела, установленного санкцией соответствующей статьи кодекса.



Напомним, что постановлением Правительства Камчатского края от 28.09.2011 № 396-П утвержден предельный размер розничных торговых надбавок к отпускным ценам на хлеб (кроме хлеба из муки высшего сорта, хлеба из готовых мучных смесей, хлеба с добавлением: кукурузы и других зерновых культур, масличных культур, корнеплодов и клубней, съедобных орехов).



Он составляет 10 %, а при доставке хлеба автомобильным транспортом из г. Петропавловска-Камчатского или из административных центров муниципальных районов до других населенных пунктов края на расстояние свыше 20 км, предельные размеры торговых надбавок могут быть увеличены на 2 процентных пункта за каждые последующие 20 км, но не более чем на 10 процентов.



То есть даже в самых отдаленных населенных пунктах края, где нет своих хлебопекарен, и куда хлеб доставляется, торговая наценка на хлеб не может превышать 20 % от отпускной цены производителя.





Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию

со СМИ, общественностью и правовому обеспечению





