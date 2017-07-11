Крабовое дело

11.07.2017 10:15:40 (GMT+12)

Камчатский межрайонный природоохранный прокурор Константин Кулдышев поддержал в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении нигде не работающего 38-летнего жителя г. Петропавловска-Камчатского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба, с применением самоходного транспортного плавающего средства и запрещенных орудий истребления водных биоресурсов).



Уголовное дело расследовали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району.

Следствием и судом установлено, что 19 февраля 2017 года, находясь в Авачинской бухте напротив мыса «Сигнальный», не имея разрешения на добычу водных биоресурсов, мужчина выловил 398 экземпляров краба-стригуна Бэрда, которого в дальнейшем перерабатывал в готовую продукцию, в том числе для дальнейшей продажи, до момента пресечения его деятельности сотрудниками пограничной охраны.



В нарушение природоохранного законодательства для незаконного промысла он использовал моторную лодку, оборудованную устройством выборки порядков, и крабовые конусные промышленные ловушки.



Экологический ущерб, причиненный природным ресурсам внутренних морских вод Российской Федерации, составил более 230 тыс. рублей.

Свою вину житель краевого центра признал в полном объеме и добровольно возместил 47 тыс. рублей.



Приговором мирового суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей. Моторная лодка, как орудие преступления, стоимостью более 320 тыс. рублей, конфискована в доход государства. Наказание назначено с учетом смягчающих обстоятельств – признания вины, деятельного раскаяния в виде частичного возмещения ущерба и наличия на иждивении безработного двух несовершеннолетних детей.



В рамках уголовного дела суд удовлетворил иск природоохранного прокурора к осужденному на всю сумму причиненного ущерба. В обеспечение иска в ходе следствия на грузовик MINSUBISHI CANTER, принадлежащий браконьеру, был наложен арест.



При вынесении приговора суд снял арест с автомобиля, поскольку после возмещения подсудимым части ущерба, его стоимость превышает размер назначенного штрафа и сумму оставшегося к выплате ущерба.



Для сведения: санкция ч. 1 ст. 256 УК РФ предусматривает штраф в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.





Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению





