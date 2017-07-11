Перевод не туда

11.07.2017 10:11:07 (GMT+12)
Возбуждено уголовное дело в отношении экс-финансового директора
Противоправное деяние было выявлено сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Камчатскому краю.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что в начале этого года 41-летняя жительница Петропавловска-Камчатского, работая финансовым директором в одной из спортивных школ, незаконно перевела с расчетного счета учреждения на счет своего гражданского мужа около 700 тысяч рублей, которыми впоследствии распорядилась по своему усмотрению.
Следственной частью Следственного управления УМВД России по Камчатскому краю в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата». Санкцией данной статьи предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы. Мерой пресечения злоумышленнице избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю
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