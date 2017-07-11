Представитель Генпрократуры проведет прием граждан на Камчатке

11.07.2017 10:07:32 (GMT+12)

13 июля 2017 года заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Рычагов Дмитрий Владимирович проведет на Камчатке личный прием граждан по вопросам невыплаты заработной платы, а также по иным вопросам, связанным с нарушением трудовых прав работников предприятий всех форм собственности, а также по вопросам нарушений в сфере ЖКХ.  

Прием будет проводиться в здании прокуратуры Камчатского края по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, 13:
  с 17 до 19 часов.
    
Записаться на прием можно по телефонам в Петропавловске-Камчатском (8-4152) 23-26-87, 26-80-83.
    
Гражданам при обращении на прием необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также письменное обращение и документы, подтверждающие его доводы (при наличии).



Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью  
и правовому обеспечению                        

             

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