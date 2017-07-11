На Камчатке главу сельской администрации оштрафовали за преждевременное отключение тепла

11.07.2017 10:04:10 (GMT+12)
Как сообщалось ранее, 31 мая 2017 г. в 23.55 по распоряжению администрации Пионерского сельского поселения Елизовского района Камчатского края в поселках Светлый и Крутобереговый, входящих в состав Пионерского поселения, отключили отопление.
Это произошло в то время, когда среднесуточные температуры с 25 по 30 мая лишь три дня подряд, 27, 28 и 29 мая, незначительно превышали отметку в 8 градусов, в остальные дни средняя температура за сутки составляла 5,7; 4,7; 7,2 градуса Цельсия, а в день отключения было всего 3,6 градуса тепла.
Без отопления в холодный и дождливый период осталось около 930 человек.
Решение об отключении подачи тепла было незаконным, поскольку отопительный период должен заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия.
По протесту Елизовской городской прокуратуры решение об окончании отопительного периода было отменено, а на основании представления прокурора 9 июня отопление вновь вернулось в дома жителей Светлого и Крутоберегово и продолжалось до установленного законом 5-дневного норматива.
Помимо указанных мер в отношении главы Пионерского сельского поселения прокуратура возбудила административное дело по ст. 7.23 КоАП РФ - нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами. Государственная жилищная инспекция Камчатского края, рассмотрев материалы дела, признала руководителя муниципального образования виновным в совершении указанного правонарушения и оштрафовала главу… на 500 рублей.
Заметим, что санкция ст. 7.23 КоАП РФ предусматривает для должностных лиц штраф в размере от 500 до 1000 рублей.
Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью
и правовому обеспечению
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