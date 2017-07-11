Обзор «Российской газеты» за 11 июля 2017 года

11.07.2017 06:09:04 (GMT+12)

Деловой завтрак

Башня уходит в цифру

Прием цифрового сигнала даст возможность сэкономить на спутниковой тарелке

Татьяна Шадрина

Стоит ли зрителям опасаться, что их телевизоры перестанут ловить любимые телепрограммы с переходом на цифровой сигнал? Останется ли аналоговое телевидение и какие технологии ждут эфир в недалеком будущем? Об этом «Российской газете» рассказал генеральный директор «Российской телевизионной и радиовещательной сети» (РТРС) Андрей Юрьевич Романченко.

Интервью – на 5 полосе



Право

Совершенно несекретно

Верховный суд России объяснил, какую информацию нельзя скрывать в открытых судебных актах

Владислав Куликов

Президиум Верховного суда России утвердил документ, фактически делающий правосудие более прозрачным.

Новое положение детально регламентирует порядок публикации судебных актов в Интернете. Главная новация: судам запрещена излишняя скрытность. В документе дается исчерпывающий перечень сведений, который нужно исключать из опубликованных судебных решений. А также детально прописывается, какую информацию нельзя вычеркивать ни при каких обстоятельствах. Фамилии осужденных и оправданных, истцов и ответчиков, судей, прокуроров и адвокатов должны быть в открытом доступе. Важное новшество: Верховный суд прямо указал, что нельзя скрывать суммы, присужденные гражданину, в том числе размеры компенсаций морального вреда.

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Безопасность

Стрельба в копеечку

Внесены очередные изменения в правила регистрации гражданского оружия

Михаил Фалалеев

Сразу несколько изменений в оружейном законодательстве приняла в третьем чтении Госдума. Вышедший на финишную прямую законопроект предусматривает, в частности, увеличение срока контрольного отстрела нарезного гражданского оружия. Если до сих пор охотничьи нарезные винтовки и карабины необходимо отстреливать для пулегильзотеки раз в пять лет, то с 1 октября будет раз в 15 лет. Вводится бессрочная лицензия на экспонирование и коллекционирование оружия и патронов к нему. Пока что эти лицензии действуют в течение шести месяцев с даты выдачи. Еще одно нововведение — Госдума ввела госпошлины за выдачу и переоформление лицензий в сфере оборота оружия.

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ПРОЕКТ

Отдых с дисконтом

В Крыму заработала туристическая «Карта гостя»

Ольга Котенева, «Российская газета», Симферополь

В Крыму и Севастополе стартовал проект «Карта гостя», который будет действовать на всей территории полуострова. Этот универсальный единый электронный билет даст возможность бесплатно туристам посетить музеи, дворцово-парковые комплексы, а также объекты досуга и развлечения. Причем на самые популярные вход по карте гарантирован без очереди.

— Такую услугу можно заказать на один, три или шесть дней, в течение которых турист может посещать все объекты бесплатно, — сообщила «РГ» координатор проекта Елена Юрченко. Кроме того, карта предусматривает скидки при покупке экскурсионных туров, посещении ресторанов, кафе, поселении в отелях и гостиницах. Действовать дисконтная программа начинает с момента первого считывания карты и продолжает в течение 31 дня.

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ТРЕНД

Агент остался без жилья

Риелторы массово уходят с российского рынка

Ирина Жандарова

Риелторские агентства уходят с рынка. Эта тенденция актуальна для большинства российских городов. Первым ударом по профессии риелтора стала стагнация на рынке недвижимости. Непросто стало торговать и на вторичном рынке жилья. Власти приняли решение о запуске программы субсидирования ипотечной ставки, а это снизило спрос на вторичное жилье и привело к перераспределению спроса в пользу «первички». Квартиры в новостройках часто приобретаются у самого застройщика через его офис продаж, риелтор при такой сделке не нужен.

На подходе новый удар по «вторичке». Банки активно продвигают онлайн-услуги по регистрации сделок на этом рынке. Многие даже готовы давать скидку по ипотеке заемщикам, которые пользуются этой услугой.

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ПРОЕКТ

Под залогом не гулять

Водителям, сбившим людей, запретят садиться за руль на время следствия

Владислав Куликов

Правительственный проект поправок в УПК вводит новое правило для водителей, задавивших людей. На время суда и следствия виновников смертельных аварий будут лишать водительских прав. Однако водительская норма — лишь небольшая часть проекта. Теперь суды смогут прописывать специальные запреты обвиняемым. Такие новшества заложены в проекте поправок в УПК, который Госдума готовит ко второму чтению. Инициатива вводит новую меру пресечения: запрет совершения определенных действий. То есть человека не отправят в следственный изолятор, а оставят дома. При этом ему детально пропишут, чего нельзя делать. Абсолютная новация: обвиняемому могут запретить подходить ближе определенного расстояния к определенным объектам или лицам. Кроме того, суды составят для человека стоп-листы — списки тех, с кем ему запрещено общаться.

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Перспективы

Бизнес в моде

2018-й в России станет Годом предпринимательства

Елена Березина, Игорь Зубков, Тарас Фомченков

Следующий год станет Годом предпринимательства. Об этом «РГ» сообщили в минэкономразвития. Проект указа уже согласован с заинтересованными ведомствами и направлен в минюст, рассказала помощник министра экономики Елена Лашкина.

«После получения заключения он будет направлен в правительство, — добавила она. — Перечень мероприятий, которые войдут (в Год предпринимательства. — Прим. ред.), сейчас прорабатывается. К сентябрю он будет подготовлен».

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ТЕНДЕНЦИЯ

Один за всех

Количество предприятий сокращается, а предпринимателей растет

Елена Березина

В 2017 году число предприятий продолжает сокращаться, особенно в регионах Уральского и Приволжского федеральных округов. Чаще всего от дел отходят торговые, финансовые и страховые организации. При этом число индивидуальных предпринимателей (ИП), напротив, растет.

В частности, по данным Федеральной налоговой службы (ФНС), количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на конец I квартала 2017 года снизилось на 6,1 процента в годовом выражении. А по данным Росстата, на 5,3 процента.

«Исчезают» организация в наибольшей степени в таких секторах, как торговля, финансовая и страховая деятельность, строительство и обрабатывающие производства.

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РИСКИ

Тайны не скрыть

Федеральная налоговая служба откроет все секреты

Елена Березина

В июле налоговики начнут выкладывать в открытый доступ сведения о налоговой задолженности компаний. Впервые сведения о долгах компаний и ИП перед бюджетом, о доходах и расходах, среднесписочной численности работников, а также о совершенных правонарушениях появятся на сайте ведомства уже 25 июля. ФНС планирует ежемесячно, 25 числа, публиковать данные о недоимках, задолженности по пеням и штрафам; нарушениях законодательства и мерах ответственности; о спецрежимах, об участии компании в группе консолидированных налогоплательщиков. Ежегодно 25 февраля будут обнародоваться данные о сумме уплаченных налогов и сборов, а сведения об уплаченных страховых взносах впервые обнародуют 25 февраля 2018 года.

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("Российская газета").







