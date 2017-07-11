В Петропавловске-Камчатском началась процедура предоставления муниципальных квартир в коммерческий найм

11.07.2017 05:45:26 (GMT+12)

В Петропавловске-Камчатском нуждающимся в жилье горожанам сдают квартиры в коммерческий найм. Процедура и порядок предоставления жилых помещений закреплены соответствующим Постановлением администрации городского округа. Напомним, с инициативой по внедрению практики коммерческого найма жилья выступил глава города Виталий Иваненко.



«Процедура выдачи муниципальных квартир в коммерческий найм проводится с 6 июля. За два дня специалисты Комитета по управлению имуществом администрации Петропавловска предоставили нуждающимся 32 квартиры. Данная работа будет продолжена в дальнейшем», - рассказал руководитель Комитета Василий Логинов.



Он также добавил, что сегодня в адресном перечне пустующих жилых помещений находится более 80 квартир, которые готовы для предоставления горожанам. Однако работа по обследованию пустующего жилья будет продолжена.



«По поручению главы Виталия Иваненко, обследование жилфонда Петропавловска полностью должно быть завершено в декабре. За это время специалистам предстоит проверить более 1100 муниципальных квартир. По итогам обследования будет сформирован полный перечень жилых помещений, подлежащих предоставлению в рамках коммерческого найма», - добавил Василий Логинов.



Ознакомиться с актуальным списком пустующих жилых помещений, отнесенных к жилищному фонду коммерческого использования, можно на официальном сайте администрации Петропавловска. Еженедельно, с учетом поступления новых данных, данный список будет корректироваться.



Напомним, на коммерческую аренду квартир могут претендовать граждане, которые в силу разных обстоятельств остались без крыши над головой. Получив жилье, они производят в нем ремонт за свой счет. Кроме того, ежемесячно необходимо вносить плату за аренду этой квартиры. Эта сумма не превысит размер платы по договору социального найма.



Горожане, заинтересованные в получении квартиры в коммерческий найм, могут обращаться с заявлением в службу «Одного окна» администрации Петропавловска. Ознакомиться с Порядком предложения гражданам жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования можно здесь: http://pkgo.ru/documents/doc_2017/36961-po...017-g-1606.html



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе мэрии.



