Дорожные службы Петропавловска продолжают приводить в порядок городские проезды и автобусные остановки

11.07.2017 05:43:08 (GMT+12)
Дорожные службы Петропавловска продолжают поддерживать в надлежащем санитарном состоянии дороги, тротуары и автобусные остановки городского округа. В течение всего летнего сезона подрядные бригады управления дорожного хозяйства вывозят с городских проездов песок, скопившийся за зиму, а также очищают их от мусора.
«Работы по очистке города продолжаются с мая. Песок и мелкий мусор убирается с обочин магистральных дорог, межквартальных и внутриквартальных проездов, придомовых территорий. Ежедневно на этих работах задействовано порядка 50 единиц техники. За прошедшую неделю с улиц Петропавловска-Камчатского было вывезено более 18 тысяч кубометров мусора и песка», - рассказали в управлении дорожного хозяйства.
Добавим, работы по уборке песка ведутся ежедневно на разных участках Петропавловска-Камчатского – сотрудники предприятия очищают дорожное полотно и тротуары. Работы по уборке песка ведутся не только вручную. В распоряжении предприятия есть спецтехника – погрузчики, грейдеры, а также специальные дорожные пылесосы.
«Летом также проходит работа по очищению от пыли и грязи остановочных павильонов и барьерных ограждений. С помощью комбинированных дорожных машин, оборудованных специальной насадкой, павильоны и железные ограждения моют с применением шампуня. Кроме того, урны, расположенные рядом с остановками, ежедневно очищают от мусора как в летний, так и в зимний периоды», - добавили в управлении.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе мэрии.
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