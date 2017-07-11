Петропавловск-Камчатский и Калининград могут стать деловыми партнерами

11.07.2017 05:40:52 (GMT+12)

Партнерские отношения будут установлены между Петропавловском-Камчатским и Калининградом. Договоренность об этом была достигнута в ходе встречи главы города Виталия Иваненко с главой города Калининграда Александром Ярошуком.



«Партнерские отношения означают установление и развитие торгово-экономических и культурных связей. Взаимодействие самого западного и самого восточного городов России может стать интересным и полезным шагом для обоих сторон», - сказал, комментируя итоги встречи, Виталий Иваненко.



Встреча состоялась в рамках празднования в Калининграде 762-й годовщиной основания города. Всего в праздничных мероприятиях приняли участие 27 делегаций городов – побратимов из России и семи зарубежных стран – Польши, Беларуси, Германии, Франции, Италии, Литвы и Эстонии.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе мэрии.



