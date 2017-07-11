Камчатский метеокомментарий, 11 июля (192/173)

11.07.2017 05:24:07 (GMT+12)

В 5.00 в Петропавловске-Камчатском было +6°C, переменная облачность, ветер западный, 1 м/с, атмосферное давление: 741 мм рт. ст., относительная влажность: 97%.



Предварительный прогноз:



Утро: +8°С, переменная облачность, без осадков.



День: +17°С, малооблачно, без осадков.



Вечер: +17°С, переменная облачность, возможен небольшой дождь.



Геомагнитная обстановка: 6 — 9 часов — небольшие возмущения; 9 — 24 часа — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.



Долгота светового дня: 16’36’’ (-2”).



Луна: 94%, стареюшая.



Сегодня - Канун Петрова дня.



Народ приметил: По деревенским поверьям, на заре Петрова дня солнце необычайно горело, разливалось красками, "играло": "На Петров день и солнышко играет", "С Петрова дня зарница хлеб зорит". Чтобы подсмотреть эту "игру" солнца, деревенская молодежь под Петров день не ложилась спать, веселилась до утра, а на заре шла в такие места, откуда хорошо был виден восход солнца. При встрече "играющего" солнца иногда пели песни, радуясь красоте.



Не болейте!



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 11 июля, 4.45 (кмч).



Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».



