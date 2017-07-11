Камчатский метеокомментарий, 11 июля (192/173)

11.07.2017 05:24:07 (GMT+12)
В 5.00 в Петропавловске-Камчатском было +6°C, переменная облачность, ветер западный, 1 м/с, атмосферное давление: 741 мм рт. ст., относительная влажность: 97%.
Предварительный прогноз:
Утро: +8°С, переменная облачность, без осадков.
День: +17°С, малооблачно, без осадков.
Вечер: +17°С, переменная облачность, возможен небольшой дождь.
Геомагнитная обстановка: 6 — 9 часов — небольшие возмущения; 9 — 24 часа — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.
Долгота светового дня: 16’36’’ (-2”).
Луна: 94%, стареюшая.
Сегодня - Канун Петрова дня.
Народ приметил: По деревенским поверьям, на заре Петрова дня солнце необычайно горело, разливалось красками, "играло": "На Петров день и солнышко играет", "С Петрова дня зарница хлеб зорит". Чтобы подсмотреть эту "игру" солнца, деревенская молодежь под Петров день не ложилась спать, веселилась до утра, а на заре шла в такие места, откуда хорошо был виден восход солнца. При встрече "играющего" солнца иногда пели песни, радуясь красоте.
Не болейте!
Всегда Ваш,
Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».
На снимке: Камчатка (вид из космоса), 11 июля, 4.45 (кмч).
Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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