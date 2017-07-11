Камчатский гороскоп, 11 июля

11.07.2017 04:47:03 (GMT+12)

Камчатский гороскоп, 11 июля

Прогноз представляет Ольга НИКОЛАЕВА, работник банка:

Ситуация во вторник обещает прекрасное настроение, приятное общение и удачу во многих делах. Этот день помогает заглянуть в будущее, скорректировать планы, дает возможность не только воспользоваться очередным счастливым случаем, но и закрепить успех.

Опасное место для водителей и пешеходов — улица Гастелло.

Рейтинг дня: 4.

День благоприятен для жителей улиц Пограничной, Ленинградской, Владивостокской, Набережной, Ленинской, Советской, Лермонтова, Автомобилистов, Космического проезда, проспекта Карла Маркса, районов Авача, 6 - 8, 10 км, 11 (в краевом центре), 26 км — аэропорт (в Елизове), поселка Усть-Камчатск и села Усть-Хайрюзово.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.

Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.

16+

Locations of visitors to this page