Камчатский гороскоп, 11 июля

11.07.2017 04:47:03 (GMT+12)

Прогноз представляет Ольга НИКОЛАЕВА, работник банка:



Ситуация во вторник обещает прекрасное настроение, приятное общение и удачу во многих делах. Этот день помогает заглянуть в будущее, скорректировать планы, дает возможность не только воспользоваться очередным счастливым случаем, но и закрепить успех.



Опасное место для водителей и пешеходов — улица Гастелло.



Рейтинг дня: 4.



День благоприятен для жителей улиц Пограничной, Ленинградской, Владивостокской, Набережной, Ленинской, Советской, Лермонтова, Автомобилистов, Космического проезда, проспекта Карла Маркса, районов Авача, 6 - 8, 10 км, 11 (в краевом центре), 26 км — аэропорт (в Елизове), поселка Усть-Камчатск и села Усть-Хайрюзово.



