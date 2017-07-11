Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на 11 июля 2017 года

11.07.2017 04:42:52 (GMT+12)

(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, Министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института Вулканологии и Сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).



Метеорологический прогноз:



Южная половина Камчатского края

Переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер северный, на юго-восточном побережье во второй половине дня юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7,+12°С, днем +14,+19°С, при прояснениях до +27°С, на западном побережье +10,+15°С.



Северная половина Камчатского края

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь, днем в северных районах небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6,+11°С, днем +12,+17°С, при прояснениях до +24°С.



Гидрологическая обстановка:



На реках края прогнозируются колебания уровней воды различной интенсивности.

Выход воды на пойму отмечается на реках: Кашкан - с. Пущино, Камчатка - с. Верхне-Камчатск; Камчатка в пунктах Козыревск и Ключи, без ущерба.



Природные пожары:



В связи с прошедшими осадками практически на всей территории полуострова пожароопасная обстановка оценивается как стабильная. Вероятность возникновения очагов природных пожаров оценивается как умеренная. Однако в связи с прогнозируемой ясной погодой ожидается повышение классов пожарной опасности.



Прогнозируемые классы пожароопасности по данным ИСДМ-Рослесхоз:

Алеутский МР – 1; Быстринский МР – 2; Елизовский МР – 1; Карагинский МР – 2; Мильковский МР – 2; Олюторский МР – 2; Пенжинский МР – 2; Соболевский МР – 1; Тигильский МР – 2; Усть-Большерецкий МР – 1; Усть-Камчатский МР – 2.



Сейсмологический прогноз:



В г. Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вилючинске землетрясения с силой сотрясений более 6 баллов по 12-балльной шкале MSK не ожидаются.



Прогноз вулканической активности:



Для авиации может быть опасна эксплозивная активность вулканов Шивелуч, Ключевской, Карымский и Безымянный. С учетом активности вулканов сохраняется вероятность (до 0,4) выпадения пепла в близлежащих населённых пунктах.



(Благодарим ГУ МЧС по Камчатскому краю за предоставленные материалы).