Доброе утро, Камчатка!

11.07.2017 04:38:15 (GMT+12)
Сегодня вторник, 11 июля 2017 года. По старому стилю 27 июня.
Перенесение мощей мчч. бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна (412). Прпп. Сергия и Германа Валаамских, чудотворцев (ок. 1353).
Прп. Ксенофонта Робейского (1262). Прп. Павла врача.
Сщмч. Василия Ситникова диакона (1918); прмц. Севастианы Агеевой-Зуевой (1938); сщмч. Григория Самарина диакона (1940).
Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица» (VIII).
По мусульманскому календарю — 17 шауваля [X] 1438 г. хиджры.
По еврейскому календарю — 17 таммуза 5777 г.
ЕСТЬ ПОВОД
Всемирный день народонаселения.
Всемирный день шоколада.
День художника по свету (День светооператора).
Праздник Фламандской общины в Бельгии.
11 ИЮЛЯ В ИСТОРИИ
1302 При Куртре во Фландрии состоялась «Битва золотых шпор».
1700 В Берлине основана Германская академия наук.
1897 Предпринята первая попытка исследования Арктики с помощью аэростата.
1941 Началась героическая оборона Киева.
1974 Найдена знаменитая китайская «Терракотовая армия».
1998 В Москве состоялось торжественное открытие Всемирных юношеских игр.
РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
1274 Роберт Брюс, шотландский король (1306-1329).
1637 Олимпия Манчини, французская графиня де Суассон, племянница кардинала Мазарини.
1767 Джон Куинси Адамс, 6-й президент США (1825–1829), первый официальный посланник США в России.
1903 Рудольф Абель, советский разведчик, полковник.
1910 Сергей Вернов, советский физик, академик, специалист в области физики космических лучей.
1920 Юл Бриннер, американский актер театра и кино.
1934 Джорджо Армани, итальянский модельер и предприниматель, основатель модной империи Armani.
1940 Елена Камбурова, советская и российская певица, актриса, народная артистка России.
Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.
«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!
С уважением,
Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».
(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+