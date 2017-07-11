Доброе утро, Камчатка!

11.07.2017 04:38:15 (GMT+12)

Доброе утро, Камчатка!

Сегодня вторник, 11 июля 2017 года. По старому стилю 27 июня.

Перенесение мощей мчч. бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна (412). Прпп. Сергия и Германа Валаамских, чудотворцев (ок. 1353).

Прп. Ксенофонта Робейского (1262). Прп. Павла врача.

Сщмч. Василия Ситникова диакона (1918); прмц. Севастианы Агеевой-Зуевой (1938); сщмч. Григория Самарина диакона (1940).

Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица» (VIII).

По мусульманскому календарю — 17 шауваля [X] 1438 г. хиджры.

По еврейскому календарю — 17 таммуза 5777 г.

ЕСТЬ ПОВОД

Всемирный день народонаселения.

Всемирный день шоколада.

День художника по свету (День светооператора).

Праздник Фламандской общины в Бельгии.

11 ИЮЛЯ В ИСТОРИИ

1302  При Куртре во Фландрии состоялась «Битва золотых шпор».

1700  В Берлине основана Германская академия наук.

1897  Предпринята первая попытка исследования Арктики с помощью аэростата.

1941  Началась героическая оборона Киева.

1974  Найдена знаменитая китайская «Терракотовая армия».

1998  В Москве состоялось торжественное открытие Всемирных юношеских игр.

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
  
1274  Роберт Брюс, шотландский король (1306-1329).  

1637  Олимпия Манчини, французская графиня де Суассон, племянница кардинала Мазарини.  

1767  Джон Куинси Адамс, 6-й президент США (1825–1829), первый официальный посланник США в России.  

1903  Рудольф Абель, советский разведчик, полковник.  

1910 Сергей Вернов, советский физик, академик, специалист в области физики космических лучей.

1920  Юл Бриннер, американский актер театра и кино.  

1934  Джорджо Армани, итальянский модельер и предприниматель, основатель модной империи Armani.  

1940  Елена Камбурова, советская и российская певица, актриса, народная артистка России.  

Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.

«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!

С уважением,

Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».

(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

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