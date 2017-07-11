Доброе утро, Камчатка!

11.07.2017 04:38:15 (GMT+12)

Сегодня вторник, 11 июля 2017 года. По старому стилю 27 июня.



Перенесение мощей мчч. бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна (412). Прпп. Сергия и Германа Валаамских, чудотворцев (ок. 1353).



Прп. Ксенофонта Робейского (1262). Прп. Павла врача.



Сщмч. Василия Ситникова диакона (1918); прмц. Севастианы Агеевой-Зуевой (1938); сщмч. Григория Самарина диакона (1940).



Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица» (VIII).



По мусульманскому календарю — 17 шауваля [X] 1438 г. хиджры.



По еврейскому календарю — 17 таммуза 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД



Всемирный день народонаселения.



Всемирный день шоколада.



День художника по свету (День светооператора).



Праздник Фламандской общины в Бельгии.



11 ИЮЛЯ В ИСТОРИИ



1302 При Куртре во Фландрии состоялась «Битва золотых шпор».



1700 В Берлине основана Германская академия наук.



1897 Предпринята первая попытка исследования Арктики с помощью аэростата.



1941 Началась героическая оборона Киева.



1974 Найдена знаменитая китайская «Терракотовая армия».



1998 В Москве состоялось торжественное открытие Всемирных юношеских игр.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1274 Роберт Брюс, шотландский король (1306-1329).



1637 Олимпия Манчини, французская графиня де Суассон, племянница кардинала Мазарини.



1767 Джон Куинси Адамс, 6-й президент США (1825–1829), первый официальный посланник США в России.



1903 Рудольф Абель, советский разведчик, полковник.



1910 Сергей Вернов, советский физик, академик, специалист в области физики космических лучей.



1920 Юл Бриннер, американский актер театра и кино.



1934 Джорджо Армани, итальянский модельер и предприниматель, основатель модной империи Armani.



1940 Елена Камбурова, советская и российская певица, актриса, народная артистка России.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



