Усть-Камчатск — Крутоберегово: транспортное сообщение должно быть надежным

10.07.2017 19:05:59 (GMT+12)

Проработать техническую возможность устройства искусственного сооружения через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе поручил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. Глава региона провел выездное совещание в поселке. В ходе встречи, на которой присутствовали местные власти, представители Правительства края, ГУП «Камчаттрансфлот», он также дал указание найти возможные варианты строительства или приобретения альтернативного морского транспорта для переправы пассажиров, автомобилей и грузов из Усть-Камчатска в село Крутоберегово.



Переправа через реку Озерная осуществляется дизель-электроходом «Капитан Драбкин». В соответствии с требованиями российского морского регистра паром должен ежегодно проходить докование и текущий ремонт. 7 июня «Капитан Драбкин» был отправлен в Петропавловский порт для прохождения плановых работ. На замену в Усть-Камчатский район была направлена баржа «Сосновка-1» и судно на воздушной подушке. Однако, после начала работы на Озерной судно на воздушной подушке вышло из строя.



Кроме автомобильного транспорта «Сосновка-1» может перевозить только 12 пассажиров, поэтому для перевозки работников прибрежных заводов и жителей был задействован водный транспорт рыбопромышленных компаний.



«После того, как паром «Капитан Драбкин» был направлен на ежегодный плановый ремонт, на замену была послана «Сосновка-1». Проблемы, конечно, есть - из-за большого числа пассажиров людям приходилось ждать переправы. На помощь пришли рыбопромышленники, за что им спасибо. Сейчас напряженность снята, мы значительно увеличили число рейсов. Вместо 6 плановых рейсов «Сосновка» выполняет от 12 до 14, иногда 17 рейсов. Нам помогают три рыбопромышленные компании, иногда на помощь приходит четвертая. Они используют собственные суда для перевозки своих работников и жителей», - рассказал директор ГУП «Камчаттрансфлот» Вячеслав Унтилов.



По словам губернатора Камчатского края, паром «Капитан Драбкин» построен в 1971 году и требует замены.



«Капитан Драбкин», который давно работает на этой линии, изживает себя. Его содержание выливается в большие затраты для бюджета», - сказал глава региона.



Владимир Илюхин подчеркнул, что помимо жилых домов в селе Крутоберегово находится аэропорт, 6 рыбоперерабатывающих предприятий, дачные участки, поэтому проблему с переправой через реку Озерная необходимо решать комплексно.



«Было очень неудобно, когда работала одна «Сосновка». Мы приложили усилия, чтобы местные рыбопромышленники помогли. Они с большим пониманием отнеслись к проблеме, и сегодня перевозка людей нормально организована. Они возят не только работников предприятия, но и жителей. Переправа работает в штатном режиме, - сказал Владимир Илюхин. - Вместе с тем, мы понимаем, что проблема эта здесь десятилетиями была. Так продолжаться не может. Мною дано поручение изучить возможность организации наземного сообщения через протоку. Будем смотреть технические и финансовые возможности. Наземный вариант – лучше любого другого, он более удобен и востребован здесь. Он даст возможность бесперебойного круглогодичного сообщения с аэропортом, обеспечить транспортную доступность села и дачного сектора, чтобы в случае необходимости, оперативно сюда могли добраться и спасатели, и пожарные, и скорая помощь».



Глава региона отметил, что совместно с проектировщиками Минтранс проработает возможность устройства мостового сооружения через протоку Озерную. В то же время, специалисты должны в ближайшее время предложить возможные варианты с приобретением или строительством судов, которые могут прийти на смену «Капитану Драбкину».



Напомним, ранее на трассе, ведущей в Усть-Камчатский район («Мильково – Ключи – Усть-Камчатск») были введены в эксплуатацию 4 мостовых перехода в районе 168 км и п. Ключи. Они позволили обеспечить круглогодичное наземное сообщение между населенными пунктами Усть-Камчатского района и центральной частью края.



Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.







