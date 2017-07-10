Два новых жилых дома сдадут в эксплуатацию в Усть-Камчатске до конца месяца

10.07.2017 19:03:36 (GMT+12)

Два новых жилых дома сдадут в эксплуатацию в Усть-Камчатске до конца месяца

Два новых многоквартирных жилых дома будут сданы в посёлке Усть-Камчатск до конца июля. На стройплощадках выполнены все бетонные работы, завершается внутренняя отделка помещений. В рамках рабочей поездки в посёлок готовность объектов к предстоящему вводу проверил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

«У меня сегодня есть полная уверенность в том, что до 30 июля эти дома будут сданы, и устькамчатцы справят долгожданное новоселье. Два дома сдаются в рамках программы расселения аварийного жилья. Уже направлены документы для получения разрешений. Конечно, у подрядчиков есть определённые трудности, но в целом картина достаточно позитивная. Меня заверили, что до конца месяца работы на этих объектах будут завершены»,  - сказал Владимир Илюхин.

В рамках реализации краевой жилищной программы в посёлке Усть-Камчатск завершается строительство двух домов площадью около 3250 кв.м. Переезда в новые квартиры ожидают  60 семей общей численностью 107 человек.  В целом, за время реализации программы в Усть-Камчатском районе построены уже восемь жилых домов: 4 - в Козыревске, по 2 - в Ключах и Усть-Камчатке.

«В целом программа выполняется. У нас несколько пусковых объектов по этому году. Но задача усложняется тем, что всю программу "аварийки" по жилью, которое было внесено в реестр до 1 января 2012 года, нужно завершить до 1 сентября 2017 года. У нас есть некоторые трудности по Усть-Большерецку и по Паратунке. Министерство строительства вместе с местными властями активно занимаются этими вопросами с тем, чтобы в установленные сроки уложиться. Думаю, что мы со своей задачей справимся, по крайней мере сегодня прилагаются все усилия для того, чтобы все объёмы выполнить, - добавил Владимир Илюхин. -  Хочу сказать, что мы сейчас формируем реестр аварийного жилья, которое поставлено на учёт после 2012 года. У нас там тоже запланирован значительный объём работ. Уже начали формировать программу, которая будет выполнена в будущие периоды».
В настоящее время для включения в новый реестр аварийного жилья органы местного самоуправления подали сведения в отношении 156 многоквартирных домов, в которых проживают более 2800 граждан. На учёт поставлены более 53,5 тысяч квадратных метров жилых помещений. В новый реестр включены:  41 дом, расположенный в Петропавловске-Камчатском, 41 – в Елизовском районе, 28 – в Мильковском, 14 – в Тигильском, 10 – в Усть-Камчатском, 8 – в Быстринском, 7 – в Алеутском, 7 - в Быстринском.

Об этом сообщила пресс-служба губернатора и Правительства Камчатского края.

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