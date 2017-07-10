Почта в Завойко будет работать в прежнем режиме

10.07.2017 19:00:36 (GMT+12)

Депутат краевого парламента Александр Долгунков встретился с жителями Завойко, возмущенными слухами о том, что единственное отделение почтовой связи в их отдаленном поселке собираются закрывать.



Это сообщение распространилось в социальных сетях и вызвало серьезную тревогу. Ведь от Завойко до ближайшего отделения почты в черте Петропавловска пришлось бы добираться довольно много времени, что проблемно для всех – как для пенсионеров и молодых мам, так и для работающих жителей поселка.



За разъяснениями люди обратились в Общественный Совет своего округа к депутатам Законодательного Собрания края и Городской Думы. Встреча с жителями прошла у крыльца почтового отделения.



Александр Долгунков сообщил, что задействовал все возможности, чтобы разъяснить ситуацию, как только стало известно об опасениях жителей округа. «В нашу приемную поступило обращение от неравнодушных жителей Завойко о слухах по поводу возможного закрытия почтового отделения в их поселке. К тому же, и в соцсетях распространилось такое сообщение. Мол, это вызвано тем, что увольняется руководитель отделения, которая живет тут же, в поселке, и заменить ее некем. Мною были проведены переговоры с управлением Почты России по Камчатскому краю. Ведь понятно, что такой поселок, как Завойко, невозможно оставить без услуг почты. Мы получили заверения от руководства, что опасения напрасны. Сегодня, совместно с городскими депутатами Алексеем Березенко и Алексеем Питерским, а также представителями общественности, мы встретились с жителями Завойко, которые высказали свои опасения и пожелания по благоустройству поселка. Мы пригласили представителя Почты России, чтобы люди могли из первых уст услышать, что отделение будет работать по-прежнему, и услуги будут оказываться в полном объеме», – сказал депутат Законодательного Собрания Камчатского края Александр Долгунков.



«Мы в тесном контакте работаем с депутатом Заксобрания края Александром Долгунковым и депутатом Городской Думы Алексеем Березенко. В Общественный Совет приходят люди с самыми разными проблемами. Мы их пытаемся решать, по возможности. Сегодняшняя проблема оказалась надуманной - всего лишь меняется начальник отделения. Но общаясь с людьми, мы выяснили, что в поселке не хватает лавочек для отдыха пожилых людей, есть и другие проблемы. Все это мы берем на карандаш, для того, чтобы рассмотреть эти вопросы в дальнейшем», - добавил Александр Зикратов, заместитель председателя Общественного Совета 1-го округа.



Людмила Байбара, заместитель начальника Петропавловского почтамта, новый руководитель почтового отделения в Завойко, представилась жителям поселка и заверила их в том, что отделение будет работать, как и прежде:



