Владимир Агеев: Чтобы эффективно использовать созданный потенциал, Камчатке нужны квалифицированные кадры

10.07.2017 18:57:46 (GMT+12)

Заместитель председателя комитета по бюджетной, налоговой, экономической политике, вопросам собственности и предпринимательства камчатского краевого парламента Владимир Агеев принял участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам КамчатГТУ 2017 года.



Дипломы с отличием вчерашние студенты получили из рук первого заместителя губернатора Камчатского края Ирины Унтиловой.



Владимир Агеев от имени председателя Законодательного Собрания Камчатского края Валерия Раенко поздравил профессорско-преподавательский состав вуза, выпускников и их родителей. Церемония прошла у стелы «Город воинской славы» в центре Петропавловска.



«На протяжении всей своей 75-летний истории ваше учебное заведение было кузницей кадров для всех отраслей народного хозяйства, и, прежде всего, рыбной отрасли Камчатки. Трудовой путь выпускников вуза связан с победами и достижениями в рыбохозяйственном секторе. Немало их трудится и в органах государственной власти. 10 депутатов Законодательного Собрания являются выпускниками вуза разных лет. Есть и в Правительстве Камчатского края руководители, которые заканчивали КамчатГТУ. Это говорит о высоком качестве подготовке специалистов все эти годы. Сегодня Камчатский край динамично развивается. В год своего десятилетия единая Камчатка показывает очень высокие достижения, в том числе, и в рыбной отрасли. Строятся новые рыбоперерабатывающие предприятия, приобретаются новые промысловые суда, внедряются новые технологии переработки. Для использования этого экономического потенциала требуются квалифицированные кадры. Более 200 выпускников КамчатГТУ, которые сегодня получают дипломы, безусловно, придадут новый импульс развитию не только рыбной отрасли, но и всего региона», - сказал Владимир Агеев.



Депутат пожелал выпускникам вуза остаться на камчатской земле, реализовать себя, применяя на практике полученные в вузе знания, и внести свой личный вклад в развитие Камчатки.