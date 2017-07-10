Парламентарии Дальнего Востока и Северо-Запада страны поддержали инициативы Валерия Раенко

10.07.2017 18:54:52 (GMT+12)

Председатель Законодательного Собрания Камчатского края Валерий Раенко принял участие в совместном заседании Межпарламентского объединения «Парламентская Ассоциация Северо-Запада России» и Парламентской Ассоциация «Дальний Восток и Забайкалье», которое состоялось в Благовещенске.



Совещание провели председатель Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» Сергей Луговской и председатель Межпарламентского объединения «Парламентская Ассоциация Северо-Запада России» Виктор Новожилов. Представители 22 региональных парламентов рассмотрели порядка 10 актуальных вопросов.



Коллеги-парламентарии поддержали предложения Валерия Раенко, касающиеся обращения с твердыми отходами, а также экологического ущерба дальневосточным акваториям. «Всем очевидно, что проблемы экологии не знают ни региональных, ни государственных границ. Благополучную экологическую среду нельзя создать в отдельно взятом регионе силами какого-нибудь одного органа государственной власти. Это проблема общая и решать ее необходимо совместными усилиями на всех уровнях власти», сказал Раенко, начиная свое выступление. Он напомнил, что несколько лет назад Парламентская Ассоциация «Дальний Восток и Забайкалье» уже рассматривала вопрос ликвидации накопленного экологического ущерба в дальневосточных акваториях. «Тогда нас услышал федеральный центр, был разработан проект соответствующей государственной программы. В её рамках предполагалось выделить порядка 2,5 млрд рублей на очистку нашей Авачинской бухты от скопившегося металлолома, затонувших кораблей. Но, к сожалению, дальше дело не пошло. Программа так и не принята», - констатировал Валерий Раенко. Участники совещания поддержали предложение спикера камчатского парламента обратиться в Правительство с просьбой ускорить принятие Государственной программы Российской Федерации «Ликвидация накопленного экологического ущерба» и Порядка организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде.



Также были поддержаны предложения Валерия Раенко обратиться в Правительство о необходимости отдельного финансирования на строительство полигонов и мощностей по утилизации твердых бытовых отходов в регионах, а также в Государственную Думу с предложением конкретизировать полномочия в сфере обращения с отходами.



«С 1 января 2016 года вступили в действие нормы, касающиеся перераспределения полномочий в сфере обращения с отходами. Нововведения свели полномочия органов местного самоуправления к участию в организации сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов. Ввиду неоднозначного толкования данной нормы отдельные муниципалитеты фактически устранились от выполнения обязанностей по регулярной очистке вверенных территорий от отходов. Мы предлагаем обратиться к Председателю Государственной Думы Вячеславу Володину с предложением конкретизировать в законодательстве формы и способы участия органов местного самоуправления в сборе и утилизации твердых отходов. Ведь все понимают, что вряд ли с регионального уровня лучше, чем с муниципального, видно, как организовывать работу в сфере обращения с отходами, как оперативно реагировать на несанкционированные свалки.



Для нашего, как и для многих регионов, еще одной большой проблемой является отсутствие достаточного финансирования на строительство современных полигонов и инфраструктуры переработки твердых отходов. Согласно Территориальной схеме обращения с отходами (Камчатский край утвердил ее в числе первых в России) в перспективе нам необходимо построить, как минимум, 2 новых полигона, мусоросортировочные станции, завод по высокотемпературному пиролизу, приобрести 11 инсинераторов, разработать проекты рекультивации несакционированных свалок. По укрупненным расчетам из краевого бюджета потребуется не менее 6 млрд рублей. Высокодотационный регион, каким является Камчатский край, своими силами будет реализовывать этот план долгие годы. И мы не одни такие, уверен, это актуально для большинства субъектов. Поэтому предлагается от имени Парламентских Ассоциаций Северо-Запада России, Дальнего Востока и Забайкалья обратиться в Правительство с просьбой расширить перечень субъектов, включенных в приоритетный проект «Чистая страна» Государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы (сейчас в программу включено 27 пилотных регионов), либо разработать отдельную федеральную целевую государственную программу в сфере обращения с отходами, в которой предусмотреть мероприятия по строительству полигонов, мусороперерабатывающих комплексов», - сказал Валерий Раенко.



В ходе оживленной дискуссии, в которой приняли участие руководители законодательных органов Республики Бурятия, Еврейской автономной области, Магаданской области, ряда регионов северо-запада России отмечалось, что отсутствие необходимых технологий раздельного сбора и переработки отходов, недостаток финансовых средств создает у субъектов Российской Федерации определенные трудности в процессе перехода к новой системе обращения с отходами. Решение проблемных вопросов в сфере обращения с отходами требует консолидации субъектов Российской Федерации.



Кроме того, участники заседания обратились к Председателю Госдумы В.В.Володину с просьбой закрепить за федеральным органом исполнительной власти полномочия по организации обеспечения больных, страдающих орфанными заболеваниями, лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания.



Парламентарии приняли обращение к заместителю Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец с просьбой законодательно предусмотреть возможность направлять часть материнского капитала на оплату услуг частных детских садов, в том числе, до достижения ребенком трехлетнего возраста.



Оживленную дискуссию вызвало обсуждение доклада о государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Федеральному законодателю было предложено установить для работодателей, чья деятельность не финансируется из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, минимальный размер предоставляемой работнику и членам его семьи компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. По данному вопросу принято решение продолжить работу по выработке единого подхода по совершенствованию системы государственных гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.



В заключение председатель Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» Сергей Луговской и председатель Межпарламентского объединения «Парламентская Ассоциация Северо-Востока России» Виктор Новожилов подвели итоги работы совместного заседания делегаций двух ассоциаций, отметив их результативность. Лейтмотивом их выступлений стала мысль, что благодаря подобным мероприятиям развиваются горизонтальные связи между субъектами Российской Федерации, укрепляется единство страны, а обмен опытом законодателей формирует единые стандарты законотворчества и правоприменения.