Борис Чуев поздравил земляков с Днем рыбака

10.07.2017 18:37:23 (GMT+12)

Один из самых главных праздников полуострова – День Рыбака - отметила Камчатка в минувшие выходные.



На торжественном мероприятии, которое прошло в центре Петропавловска, с теплыми словами поздравлений выступил заместитель председателя Законодательного Собрания Камчатского края Борис Чуев.



«День рыбака – это поистине всенародный праздник! Ведь так исторически сложилось, что Камчатка живет, в основном, благодаря рыбной отрасли. Прибрежное рыболовство дало толчок развитию поселков, где занимаются промыслом. Сегодня, благодаря отличному флоту, развивается промышленность. Продукцию Камчатского края знают по всей Российской Федерации и за ее пределами. Хочу поблагодарить рыбаков за их труд и пожелать им здоровья, успехов в работе, спокойного моря, и чтобы на берегу их всегда ждали и любили!», - сказал Борис Чуев. Он также вручил Почетные грамоты лучшим работникам рыбохозяйственного комплекса.