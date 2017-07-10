Прокуратура информирует

10.07.2017 16:05:29 (GMT+12)
Приказом Министерства образования и науки России от 7 апреля 2017 г. № 315 внесены дополнения в порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное.
Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся в образовательной организации на основании договора об оказании платных образовательных услуг, не имеющее на момент подачи заявления академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения, при наличии одного из указанных в Порядке условий.
К таким условиям с 16 мая 2017 года относится рождение женщиной ребенка в период обучения.
К претенденту предъявляется требование о сдаче экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки "отлично" или "отлично" и "хорошо" или "хорошо".
Также нужно учитывать, что переход с платного обучения на бесплатное возможен лишь при наличии свободных бюджетных мест.
Для перехода на бюджет обучающийся должен подать мотивированное заявление в специальную комиссию учебного заведения.
Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора Камчатского края
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