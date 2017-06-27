Скрытные депутаты

10.07.2017 15:12:02 (GMT+12)
Прокуратура Олюторского района Камчатского края провела проверку соблюдения депутатами представительных органов муниципальных образований района установленной законом обязанности по предоставлению сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, - своих, а также супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
В ходе проверки установлено, что два депутата сельских поселений Хаилино и село Апука не представили указанные сведения за 2016 год на себя, своих супругов и детей.
Прокуратура района внесла председателям соответствующих Советов депутатов представления об устранении и недопущении впредь нарушений антикоррупционного законодательства.
По результатам их рассмотрения депутат из села Апука Ирина Белян (решение Совета депутатов от 05.07.2017) и депутат из Хаилино Виктор Леушкин (решение от 27.06.2017) досрочно лишены полномочий. Решения вступили в силу.
Всего в Камчатском крае в 2017 году по результатам прокурорских проверок 6 народных избранников сельских поселений остались без депутатских мандатов в связи нарушением закона о противодействии коррупции. Некоторые из них успели написать заявления о добровольной отставке в период проверки до внесения представлений, что позволило им уйти «по собственному желанию».
Кроме того, 14 июня 2017 г. Городская Дума Петропавловск-Камчатского городского округа досрочно прекратила полномочия депутата Яны Тамбовской, которая написала заявление о добровольной отставке после вынесения в отношении нее приговора суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) по факту хищения бюджетных средств в период работы в должности заведующей детским садом № 8 в краевом центре.
Напомним, что в соответствии с законодательством о местном самоуправлении и противодействии коррупции депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную должность, обязаны отчитываться о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также предоставлять аналогичные сведения в отношении своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Указанные сведения предоставляются ежегодно не позднее 30 апреля, они должны быть полными и достоверными.
Неисполнение вышеперечисленными публичными лицами установленной законом обязанности по предоставлению сведений о доходах и расходах влечет досрочное прекращение их полномочий.
Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию
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