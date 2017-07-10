Краевое БТИ - банкрот

10.07.2017 15:08:26 (GMT+12)
Прокуратура города Петропавловска-Камчатского Камчатского края провела проверку исполнения трудового законодательства в связи с невыплатой заработной платы работникам государственного унитарного предприятия «Камчатское краевое бюро технической инвентаризации».
Установлено, что предприятие, хоть и является государственным, но находится на полном хозрасчете, из краевого или других бюджетов не финансируется и осуществляет все расходы, в том числе на оплату труда, за счет заработанных средств.
В последнее время Камчатское БТИ перестало получать доход, достаточный для обеспечения своей деятельности.
Основной причиной является неконкурентоспособность местного бюро на рынке данного вида услуг. Большинство стоящих заказчиков – организаций при проведении конкурсов в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ для выполнения технической инвентаризации объектов выбирают БТИ из других регионов, предлагающих меньшую цену за свои услуги. Были и другие причины, которые привели краевое БТИ к банкротству. В настоящее время на предприятии до 17 ноября 2017 г. введена процедура наблюдения.
В результате, на момент проверки, проведенной в июне, 19 работников Камчатского БТИ еще не получили зарплату за апрель и май 2017 года на общую сумму 753 тысячи рублей.
В целях восстановления прав работников в интересах всего трудового коллектива прокурор города обратился в суд с заявлениями о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы. Все заявления рассмотрены, удовлетворены и находятся на исполнении.
Директору БТИ внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, которое также рассмотрено, приняты меры по погашению задолженности.
По постановлению прокуратуры директор предприятия привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат), с назначением штрафа в размере 10 тысяч рублей (оплачивается из личных средств).
В результате принятых мер работникам выплатили часть долгов по зарплате в размере 250 тысяч рублей. Погашение оставшейся части - 504 тысячи рублей, а также выплата зарплаты за июнь находится на контроле городской прокуратуры.
Напомним, что в соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации работник имеет право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.
Статья 22 ТК РФ обязывает работодателя выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с настоящим Кодексом, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, независимо от каких-либо обстоятельств, в том числе экономических трудностей.
Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию
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