Не переводите деньги незнакомцам!

10.07.2017 14:32:49 (GMT+12)
В полицию обратился 36-летний житель Петропавловска-Камчатского. Под предлогом возврата утерянных документов неизвестные похитили у него три тысячи рублей.
Гражданин рассказал сотрудникам полиции, что накануне потерял портмоне, в котором находились паспорт, СНИЛС, водительское удостоверение, полис ОСАГО. Документы он надеялся найти через соцсети и разместил соответствующее объявление в различных группах приложения «Вотсап».
Вскоре позвонила женщина, она сообщила, что нашла портмоне и готова вернуть его за вознаграждение. Мужчина перечислил на номер телефона незнакомки 3000 рублей, после чего она перестала выходить на связь. К слову, в тот же день ему позвонил еще один неизвестный, который также попросил денежное вознаграждение за найденные документы, но получил отказ.
По факту мошенничества проводится проверка. Установлено, что звонили потерпевшему с номера телефона, зарегистрированного в Вологде.
Полиции призывает граждан не переводить деньги незнакомцам и настоятельно рекомендует перепроверять любую информацию, поступившую от неизвестных по телефону.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю
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