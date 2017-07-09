Проводится проверка по факту смерти на ребенка

10.07.2017 14:29:52 (GMT+12)

Олюторским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Камчатскому краю проводится процессуальная проверка по факту падения ворот контейнера на 6-летнего ребенка в селе Тиличики Камчатского края.



По предварительным данным 09.07.2017 около 14 часов 00 минут, группа детей играла у гаражного массива, расположенного в районе улицы Рябиновая в селе Тиличики. Во время игры на одного из детей – 6-летнего мальчика упала воротина 12-ти тонного контейнера, установленного рядом с гаражами, принадлежащего одному из местных жителей. Как установлено, на момент происшествия воротина не была закреплена навесными петлями и удерживалась только незамкнутым навесным замком. В результате происшествия ребенок получил несовместимую с жизнью травму головы и скончался на месте.



В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.





Денис ВОЛОЩЕНКО, и.о. старшего помощника руководителя

следственного управления







