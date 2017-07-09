Проводится проверка по факту смерти на ребенка

10.07.2017 14:29:52 (GMT+12)
Олюторским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Камчатскому краю проводится процессуальная проверка по факту падения ворот контейнера на 6-летнего ребенка в селе Тиличики Камчатского края.
По предварительным данным 09.07.2017 около 14 часов 00 минут, группа детей играла у гаражного массива, расположенного в районе улицы Рябиновая в селе Тиличики. Во время игры на одного из детей – 6-летнего мальчика упала воротина 12-ти тонного контейнера, установленного рядом с гаражами, принадлежащего одному из местных жителей. Как установлено, на момент происшествия воротина не была закреплена навесными петлями и удерживалась только незамкнутым навесным замком. В результате происшествия ребенок получил несовместимую с жизнью травму головы и скончался на месте.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Денис ВОЛОЩЕНКО, и.о. старшего помощника руководителя
следственного управления
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+