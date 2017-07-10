Камчатские спасатели с успехом выступили на соревнованиях по туризму

10.07.2017 14:25:21 (GMT+12)
Если отдых - то активный, если праздник - то спортивный! – под таким девизом в прошедшие выходные на Камчатке прошли соревнования по туристическому спорту в рамках Спартакиады среди рабочих коллективов Елизовского района. Команда Камчатского спасательного центра МЧС России заняла в них первое место.
В ходе турслета участникам необходимо было показать свои навыки по разбивке лагеря в лесу, преодолению водной преграды, разведению костра и ориентированию. Кроме того, участники показывали свои умения в готовке походной пищи и сервировке туристического обеденного стола. Отдельным этапом прошел конкурс походной художественной самодеятельности, в котором конкурсанты веселили себя, соперников и судей соревнований.
В упорной борьбе команда Камчатского спасательного центра смогла вырвать 1 место и стать абсолютным лидером состязаний. Физическая подготовка, знания и слаженная командная работа дали свои плоды. 2 место заняла команда управления физической культуры и спорта и молодежной политики, 3 место команда Аэропорта города Елизово.
Напомним, что команда Камчатского спасательного центра уже третий год подряд занимает 1 место в соревнованиях по туристическому спорту и также третий год подряд удерживает пальму первенства в Спартакиаде среди рабочих коллективов Елизовского муниципального района.
Данные соревнования проводятся с целью пропаганды здорового образа жизни, активного вида отдыха и спорта, обмена опытом и демонстрации современных приемов обеспечения безопасности, повышения тактического и технического мастерства участников, выявления сильнейших команд и участников, а также тренировки ловкости, выносливости и быстроты движения.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю
фото: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5891
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+