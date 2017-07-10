Воспитанники лагеря «Юный спасатель-пожарный» на Камчатке постигают азы благородной профессии

10.07.2017 14:13:50 (GMT+12)
В Камчатском спасательном центре МЧС России продолжает работу смена военно–спортивного лагеря «Юный спасатель-пожарный».
В ходе первых занятий ребята уже познакомились с образцами пожарной и спасательной техники, которая стоит на вооружении спасательного воинского формирования, учились преодолевать различные препятствия, покоряли скалодром и выехали в свой первый поход, где спасатели учили детей ориентироваться и преодолевать безопасно различные препятствия, которые встречаются в природной среде. Кроме того, ребята также посетили базу подводных лодок и научились оказывать помощь пострадавшим на воде.
С мальчишками в возрасте от 12 до 15 лет ежедневно работают профессиональные спасатели – они передают школьникам свой опыт, свои знания, накопленные за годы службы в системе МЧС России, в ходе ликвидации последствий различных (в том числе и крупномасштабных) чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортных происшествий, пожаров, происшествий в природной среде.
Занятия в лагере продолжаются.
В связи с тем, что 2017 год в системе МЧС России объявлен годом Гражданской обороны, в нынешней смене лагеря упор сделан на знакомство ребят и их обучение азам гражданской обороны и защиты от оружия массового поражения, безопасности жизнедеятельности, ребята познают основы военной топографии и технической связи. Кроме того, для них будут проведены показательные выступления, а также уроки, на которых детям расскажут об истории создания гражданской обороны в России, ее функциях и основных задачах.
Напомним, смена профильного лагеря «Юный спасатель-пожарный» открылась в Камчатском спасательном центре МЧС России 1 июля. 45 ребят будут обучаться в нем в течение 3 недель.
Это уже 14-ая смена лагеря, который был организован по инициативе Управления образования Елизовского муниципального района и Камчатского спасательного центра МЧС России в 2003 году.
За прошедшие годы лагерь принял около 900 школьников из Елизовского района. Первые выпускники лагеря, получив образование в высших учебных заведениях, вернулись на Камчатку и сейчас проходят службу в МЧС России. В настоящее время в высших учебных заведениях по профилю МЧС России обучаются порядка 20 ребят, ранее прошедших «школу мужества».
Добавим, что данный опыт работы камчатских спасателей рекомендован к использованию во всех регионах России.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю
фото: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5891
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+