Воспитанники лагеря «Юный спасатель-пожарный» на Камчатке постигают азы благородной профессии

10.07.2017 14:13:50 (GMT+12)

В Камчатском спасательном центре МЧС России продолжает работу смена военно–спортивного лагеря «Юный спасатель-пожарный».



В ходе первых занятий ребята уже познакомились с образцами пожарной и спасательной техники, которая стоит на вооружении спасательного воинского формирования, учились преодолевать различные препятствия, покоряли скалодром и выехали в свой первый поход, где спасатели учили детей ориентироваться и преодолевать безопасно различные препятствия, которые встречаются в природной среде. Кроме того, ребята также посетили базу подводных лодок и научились оказывать помощь пострадавшим на воде.



С мальчишками в возрасте от 12 до 15 лет ежедневно работают профессиональные спасатели – они передают школьникам свой опыт, свои знания, накопленные за годы службы в системе МЧС России, в ходе ликвидации последствий различных (в том числе и крупномасштабных) чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортных происшествий, пожаров, происшествий в природной среде.

Занятия в лагере продолжаются.



В связи с тем, что 2017 год в системе МЧС России объявлен годом Гражданской обороны, в нынешней смене лагеря упор сделан на знакомство ребят и их обучение азам гражданской обороны и защиты от оружия массового поражения, безопасности жизнедеятельности, ребята познают основы военной топографии и технической связи. Кроме того, для них будут проведены показательные выступления, а также уроки, на которых детям расскажут об истории создания гражданской обороны в России, ее функциях и основных задачах.

Напомним, смена профильного лагеря «Юный спасатель-пожарный» открылась в Камчатском спасательном центре МЧС России 1 июля. 45 ребят будут обучаться в нем в течение 3 недель.



Это уже 14-ая смена лагеря, который был организован по инициативе Управления образования Елизовского муниципального района и Камчатского спасательного центра МЧС России в 2003 году.



За прошедшие годы лагерь принял около 900 школьников из Елизовского района. Первые выпускники лагеря, получив образование в высших учебных заведениях, вернулись на Камчатку и сейчас проходят службу в МЧС России. В настоящее время в высших учебных заведениях по профилю МЧС России обучаются порядка 20 ребят, ранее прошедших «школу мужества».



Добавим, что данный опыт работы камчатских спасателей рекомендован к использованию во всех регионах России.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю



фото: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5891

