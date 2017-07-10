Андрей Копылов поздравил земляков с Днем рыбака

10.07.2017 13:43:09 (GMT+12)

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания Камчатского края Андрей Копылов принял участие в торжестве по случаю Дня Рыбака, которое состоялось 9 июля в Усть-Камчатске.



С праздничной сцены поселкового дома культуры он обратился к землякам с поздравлением.



«Желаю рыбакам, их семьям, жителям, которые обеспечивают быт и уют рыбацкого поселка, крепкого здоровья и рыбацкого счастья! А рыбацкое счастье – это полные невода, крепкие и здоровые семьи, радостные моменты, когда, возвращаясь домой, обнимаешь родных и близких и понимаешь, как мы соскучились. С праздником, рыбацкий Усть-Камчатск!».

