Борис Невзоров поздравил камчтцев с Днем рыбака

10.07.2017 13:39:59 (GMT+12)

Заместитель председателя комитета Совета Федерации Борис Невзоров принял участие в торжественном собрании в Доме культуры поселка Усть-Камчатск.



«Первый раз я вышел на эту сцену поздравить вас с главным камчатским праздником – Днем рыбака почти 20 лет назад. Мы уже забыли то время: промерзшие насквозь дома, когда мы сидели без тепла и света, отсутствие дорог, когда добраться за 25 часов до Петропавловска была большая удача, переправу на 168 километре. Забыли, и слава Богу!



Благодаря труду рыбаков, рыбообработчиков наш поселок приобрел новое качество жизни.



Мы вместе с вами добились закрытия дрифтерного промысла и уже видим, что рыбы приходит гораздо больше. Думаю, недалеко то время, когда наш район будет добывать 35-40 тысяч тонн за путину. А это значит, что Усть-Камчатск ждет долгая жизнь, интенсивное развитие и рост населения», - сказал Борис Невзоров.



Он пожелал землякам счастья, крепкого здоровья, удачи и всего самого лучшего.

