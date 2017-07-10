В Милькове сегодня

10.07.2017 13:10:29 (GMT+12)

В Милькове сегодня облачно с прояснениями, пока без осадков, +17, лёгкий ветерок, кружащий над улицами села тополиный пух и разгоняющий комаров.



Лёгкого и доброго всем понедельника, удачной рабочей недели!



Фото: Елена ЛАБЗОВА.



