В Коряках сегодня

10.07.2017 12:55:40 (GMT+12)

В Коряках сегодня пасмурно, с редкими просветами. Дует слабый разнонаправленный ветер. Температура воздуха +13.



Всем легкого начала рабочей недели и хорошего настроения!



Фото: Максим БОДА.