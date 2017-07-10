Происшествия на дорогах края

10.07.2017 11:56:33 (GMT+12)

С 3 по 9 июля 2017 года на территории Камчатского края зарегистрировано 150 столкновений без пострадавших и 20 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых три человека погибли и 23 человека получили различные травмы.



Выявлены 50 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Ещё 38 водителей от прохождения медицинского освидетельствования отказались. Выявлен 81 пешеход, нарушивший Правила дорожного движения. На стоянку специального хранения отправлено 42 единицы автотранспорта. За нарушение административного законодательства в приёмник-распределитель помещены девятнадцать граждан. С использованием средств видеофиксации выявлено 8088 нарушений.



3 июля в 20:30 на 19 километре автодороги Садовое кольцо Елизовского района 72-летний житель краевого центра, управляя автомобилем «Тойота Лэнд Крузер Прадо», не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет. В результате ДТП водителю внедорожника оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.



4 июля в 09:00 в районе дома №33 по проспекту 50 лет Октября в г. Петропавловске-Камчатском 29-летний житель краевого центра, управляя рейсовым автобусом «Хундай Аэросити», двигаясь по маршруту №4 «Автостанция 10 км - ТЭЦ 2», при резком торможении допустил падение 38-летней пассажирки. В результате дорожно-транспортного происшествия она получила телесные повреждения, ей медики рекомендовали амбулаторное лечение.



В этот же день в 12:20 напротив дома №61 по улице Ленинградская в г. Петропавловске-Камчатском 49-летний житель краевой столицы, управляя рейсовым автобусом «Ссанг Ёнг Истана», в пути не обеспечил исправное техническое состояние транспортного средства в соответствии с

Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации (со слов водителя во время движении произошла поломка тормозной системы транспортного средства), в результате чего совершил столкновение с автомобилем «Тойота Лэнд Крузер» под управлением 59-летнего гражданина. После чего автобус по инерции продолжил движение вперёд, где совершил наезд на экскаватор «Робекс», расположенным на стоянке для транспортных средств. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили водитель «Тойоты Лэнд Крузер», а также четыре пассажира рейсового автобуса, гражданки 72-х, 65-ти и 36-ти лет, и 19-летний парень. Пятерым пострадавшим медики рекомендовали лечение по месту жительства.



В этот же день в 13:50 на участке автодороги жилой район Приморский - жилой район Рыбачий г. Вилючинска 36-летний вилючинец, управляя мотоциклом «ИЖ Планета-5» без государственного регистрационного знака, не имеющий права управления транспортным средством, без мотошлема, не обеспечил постоянный контроль над транспортным средством, в результате чего совершил съезд с проезжей части дороги на правую обочину, где совершил наезд на элемент столботроссового дорожного ограждения. В результате ДТП мотоциклист с различными травмами госпитализирован в больницу, где впоследствии скончался.



В этот же день в 17:50 напротив дома №13 по проспекту 50 лет Октября в г. Петропавловске-Камчатском 68-летний житель краевой столицы, управляя рейсовым автобусом «ДЭУ», совершил наезд на 23-летнему пешеходу, переходящего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получил пешеход, он был госпитализирован в нейрохирургическое отделение камчатской краевой больницы, но в дальнейшем самостоятельно покинул лечебное учреждение.



7 июля 2017 года в 08:00 возле дома 4А по улице Тундровая в г. Петропавловске-Камчатском 59-летний водитель, управляя автомобилем «Сузуки Эскудо», не уступил дорогу 34-летнему пешеходу, переходящему проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в краевую больницу.



В этот же день в 17:00 возле дома № 1 по улице Космонавтов в г. Петропавловске-Камчатском 29-летний водитель, управляя автомобилем «Мицубиси L200», при движении задним ходом совершил наезд на 60-летнего пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована в краевую больницу.



7 июля 2017 г. в 20:15 на нулевом километре автодороги Паратунка-Термальный 38-летняя гражданка, управляя «Тойота Королла», при выезде на дорогу с обочины не предоставила преимущество в движении автомашине «Тойота Хайлюкс» под управлением 24-летнего гражданина и совершила столкновение. В результате ДТП водитель автомашины «Тойота Королла» получила телесные повреждения, с которыми была госпитализирована в терапевтическое отделение Елизовской районной больницы.



8 июля в 12 часов 25 минут на улице Днепровская в городе Петропавловске-Камчатском 29-летний гражданин, управляя автомобилем «Тойота Спринтер Марино», находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея права управления транспортными средствами, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении автомобиля, «Ниссан Караван Эльгранд» под управлением 26-летнего гражданина, в результате чего произошло столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получил 21-летний пассажир автомобиля «Тойота Спринтер Марино», которому рекомендовано лечение по месту жительства.



В этот же день в 20:20, у дома 102 по улице Океанской, в г. Петропавловске-Камчатском 28-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан АД» в состоянии алкогольного опьянения, не выбрав безопасную скорость движения, не справившись с управлением, допустил наезд на световую опору. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель с телесными повреждениями был госпитализирован в травматологическое отделение краевой больницы.



9 июля в 20:20, напротив дома 8 по улице Ленинской в г. Петропавловске-Камчатском 27-летний гражданин, управляя автомобилем «Митсубиси Либеро», не имея права управления и находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал необходимую дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля «Субару Легаси», под управлением 34-летнего гражданина, в результате чего совершил с ним столкновение. В результате столкновения автомобиль «Субару Легаси» отбросило на двигавшийся впереди автомобиль «УАЗ-315195». В результате происшествия телесные повреждения получил водитель автомобиля «Митсубиси Либеро», которому рекомендовано лечение по месту жительства.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю

