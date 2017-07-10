В селе Ивашка освящен храм преподобного Максима Грека

10.07.2017 10:52:41 (GMT+12)

В селе Ивашка освящен храм преподобного Максима Грека

В рамках реализации программы «20 храмов Камчатки» в с. Ивашка Карагинского района  я возведен деревянный храм в честь прп. Максима Грека. Церковь построена в поселке с населением 668 человек. Работы произведены в течение двух лет в суровых климатических условиях при отсутствии наземного сообщения. Храм рассчитан на восемьдесят человек. В храме установлен резной иконостас, устроено отопление, приобретена необходимая церковная утварь и колокола. На прихрамовой территории построен дом священника. Запланировано строительство колокольни и здания воскресной школы с просторной трапезной.

Строительство объекта осуществлялось на средства и под руководством председателя совета директоров ОАО «Колхоз им. Бекерева» Куликова Андрея Владимировича. Храм построен на молитвенную память погибшего  в авиакатастрофе сына А.В. Куликова Максима Куликова.

Указом Архиепископа Петропавловского и Камчатского Артемия настоятелем нового храма назначен иерей Игорь Павлов.

4 июля в Ивашке было  совершено великое освящение храма прп. Максима Грека. По благословению архиепископа Петропавловского и Камчатского Артемия чин освящения совершил Викарий Камчатской епархии епископ Вилючинский Феодор. Его Преосвященству сослужил настоятель храма иерей Игорь Павлов, братия епархиального мужского монастыря в священном сане. За богослужением возносились сугубые молитвы о благословении Божии на рыбную ловлю.

Во внимание к помощи в строительстве храма преподобного Максима Грека в Ивашке  А.В. Куликов был удостоен Святейшим патриархом Кириллом ордена Русской Православной Церкви преподобного Серафима Саровского третьей степени.

По окончании богослужения Владыка Феодор совершил заупокойную литию у памятного креста на месте авиакатастрофы, в которой погиб Максим Куликов.

Всем участникам торжеств были розданы иконки прп. Максима Грека с благословением Владыки Артемия.

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в информационном отделе Петропавловской и Камчатской епархии.



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