Ирина Яровая: Налоговые каникулы создадут новые возможности для дальневосточников

10.07.2017 10:50:13 (GMT+12)
Установление на пять лет нулевой ставки налога на прибыль – это прямая поддержка государством инвестиций и развития туристическо-рекреационной деятельности Дальнего Востока, стимул для бизнеса и новые возможности для самореализации и успеха дальневосточников. Об этом заявила заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая, комментируя принятый законопроект, устанавливающий налоговые каникулы до 31 декабря 2022 года для организаций, осуществляющих туристско-рекреационную деятельность на территории Дальневосточного федерального округа.
«Созданные нами новые правовые режимы для упрощенного оформления документов и захода круизных судов в совокупности с налоговой льготой, введенной согласно поручению Президента, – это новый этап развития инфраструктуры туризма. Уже сегодня мы наблюдаем рост интереса и запроса туристов со всего мира на посещение Дальнего Востока», – подчеркнула вице-спикер Госдумы.
Ирина Яровая констатировала, что Стратегия развития Дальнего Востока, заявленная Президентом РФ, успешно реализуется.
«Парламент конструктивно и профессионально взаимодействует с вице-премьером Юрием Трутневым и Министерством развития Дальнего Востока. Без преувеличения, сегодня политика развития Дальнего Востока отражает новые эффективные правовые и управленческие решения, которые в дальнейшем могут быть ориентиром в общей логике современной инвестиционной и экономической политики. И самое главное – это новые возможности для дальневосточников, возможности для самореализации и успеха», – отметила парламентарий.
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