Возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки сотруднику полиции

10.07.2017 10:27:23 (GMT+12)
Следственным отделом по г. Елизово следственного управления СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего гражданина Республики Узбекистан, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).
По версии следствия 06 июля 2017 года в утреннее время подозреваемый, находясь в одном из служебных кабинетов ОМВД России по Елизовскому району, дал взятку должностному лицу – инспектору ППС отдельной роты патрульно-постовой службы полиции Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Елизовскому району в виде денег в сумме 2 000 рублей за не составление протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч.1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином режима пребывания (проживания) в Российской Федерации).
Подозреваемый ранее не судим, прибыл в Камчатский край в марте 2017 года и в июне 2017 года у него закончился срок пребывания в Российской Федерации. За допущенное административное правонарушение ему грозил штраф в размере до 5000 рублей и выдворение за пределы Российской Федерации.
В настоящее время по делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается. Если вина подозреваемого будет доказана ему грозит наказание в виде штрафа до 200 000 рублей или лишение свободы до 1 года.
Денис ВОЛОЩЕНКО, и.о. старшего помощника руководителя
следственного управления
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