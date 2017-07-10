На Камчатке по иску прокурора с бывшего главы муниципального образования суд взыскал 35 млн рублей ущерба, причиненного местному бюджету

10.07.2017 10:24:36 (GMT+12)

Приговором Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края от 22 августа 2014 г. бывший глава городского округа «поселок Палана» Тигильского района Камчатского края Алексей Алексеев осужден по ч. 2 ст. 286 УК РФ (совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства).



Согласно приговору, в 2008-2009 гг. Алексеев, являясь главой администрации, а затем главой городского округа «Палана», согласовал и утвердил аукционную документацию на строительство, реконструкцию и ремонт трех поселковых дорог за счет федеральной субсидии. Позже он подписал муниципальные контракты и разрешения на строительство, несмотря на отсутствие проектной документации и положительного заключения государственной экспертизы, необходимых как для конкурсной документации, так и для проведения самих работ.



В документах по реконструкции и строительству дорог помимо отсутствия проекта не было требований к качеству, техническим характеристикам и результатам работ, их безопасности, а также иных показателей соответствия выполненных работ потребностям заказчика.

Это позволило оказаться в победителях аукциона организации, не имеющей сил и средств для проведения указанных работ, и исключило возможность предъявления фирме требований по обеспечению надлежащего качества проводимых ею работ.



Впоследствии на основании актов принятия выполненных работ, подписанных мэром, исполнителю - ООО «Коряксеверстрой», руководитель которого состоял в дружеских отношениях с Алексеевым, из местного бюджета перечислено 77,9 млн рублей.

В 2010 году Алексеев подписал документы о вводе в эксплуатацию указанных дорог, выполненных с нарушением требований ГОСТ.

По заключению строительно-технической и бухгалтерской экспертиз оплата, поступившая подрядчику из бюджетных средств, на 35 млн рублей превышает стоимость фактически выполненных работ.



За превышение полномочий, повлекшее указанные последствия приговором суда Алексеев осужден к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Кроме того, суд лишил его права занимать руководящие должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 2 года 6 месяцев.



После вступления приговора суда в законную силу заместитель прокуратура Камчатского края обратился в суд с иском о взыскании с Алексеева денежных средств в возмещение вреда, причиненного бюджету муниципального образования.



Решением от 7 марта 2017 г. Петропавловск-Камчатский городской суд отказал в удовлетворении исковых требований, ссылаясь на отсутствие в приговоре прямого указания на ущерб, причиненный местному бюджету противоправными действиями Алексеева.



В четверг, 6 июля 2017 г., Камчатский краевой суд, рассмотрев апелляционное представление прокуратуры края, удовлетворил заявленные требования и взыскал с бывшего главы Паланы в бюджет этого муниципального образования 35 млн. 183 тыс. рублей.



Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью

и правовому обеспечению





