Сергей Неверов: Главную оценку эффективности власти ставят наши граждане

10.07.2017 06:12:56 (GMT+12)

Выполнение обязательств, которые содержатся в Предвыборной Программе Партии, является одним из ключевых показателей эффективности власти. Об этом заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Сергей Неверов.



В Москве в ЦИК «Единой России» прошло заседание Комиссии по контролю за реализацией Предвыборной Программы Партии. На заседании обсуждался раздел Программы «Качество государства: эффективность власти и народный контроль», посвященный росту политической конкуренции и возможностей прямой демократии, повышению качества государственных услуг, противодействию коррупции, повышению открытости в работе судов, повышению эффективности и прозрачности госзакупок.



Как отметил секретарь Генсовета Партии, главную оценку эффективности власти, качеству предоставляемых государством услуг ставят граждане. «Именно поэтому в своей работе наша Партия опирается на постоянную коммуникацию с людьми. Работа приемных Председателя Партии, а главное - личные встречи и общение - являются самым действенным механизмом обратной связи», - заявил Неверов.



По его словам, к реализации партийных проектов, которые направлены на выполнение наказов граждан, привлекаются экспертное сообщество, профессионалы, работающие в той или иной сфере. «Так, 20 июня в Ярославле при участии и поддержке «Единой России» прошел XV Гражданский форум Ярославской области. Участие в форуме приняли представители некоммерческих организаций из самых разных регионов. Участниками форума были предложены механизмы для повышения качества оказываемых населению социальных услуг. Была принята резолюция форума, направлены предложения в министерства и ведомства, и мы надеемся, что эти предложения найдут свое отражение в поручениях Председателя Партии и главы Правительства», - сказал он.



Неверов также подчеркнул важность и востребованность предстоящего форума Партии, посвященного благоустройству городов, который пройдет в Краснодаре. «Представители гражданского общества, жители являются непосредственными участниками реализации этого проекта, инициированного Председателем партии «Единая Россия». Именно они определяют, что необходимо сделать в их дворах, микрорайонах и городах. Форумы с участием общественников, активных граждан, некоммерческих организаций проходят и в регионах», - рассказал секретарь Генсовета, отметив, что тема благоустройства очень активно обсуждается и на региональном уровне. В частности, в Сахалинской области прошел партийный форум «Повышение качества жизни жителей Сахалинской области — приоритет Партии», где одна из площадок была посвящена этой теме, тогда как в Саратове прошел региональный форум «Образование и культура: инвестиции в человека».



Неверов напомнил, что на проходящих региональных конференциях утверждаются списки кандидатов от «Единой России» на выборах в законодательные собрания и представительные органы власти административных центров. «Эти списки сформированы по итогам прошедшего 28 мая предварительного голосования, и именно гражданское общество, жители этих регионов определили, кого Партия должна выдвинуть в качестве кандидатов. На этих конференциях также утверждаются те региональные программы, с которыми наши кандидаты идут на выборы», - отметил он.



Ранее Председатель Партии Дмитрий Медведев высказался в поддержку реорганизации Комиссии по подготовке программного документа в Комиссию по контролю за реализацией Предвыборной Программы «Единой России». Первое заседание прошло 10 мая и было посвящено вопросам реализации социального блока Программы.