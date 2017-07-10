Дмитрий Медведев: «Единая Россия» намерена закрепить проведение комплексных проверок бизнеса один раз в три года

10.07.2017 06:10:18 (GMT+12)

«Единая Россия» намерена закрепить проведение комплексных проверок бизнеса не чаще одного раза в три года. Об этом сообщил Председатель Партии, премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на заседании Комиссии по контролю за реализацией Предвыборной Программы «Единой России».



«Хочу сказать, что мы будем регулярно встречаться, обсуждать, на чем акцентировать внимание, и в случае необходимости вносить корректировки. Сегодня обсудим раздел, который касается качества государственного управления, эффективности работы всего государственного аппарата», – сказал Председатель Партии. По его словам, необходимо сделать взаимодействие граждан и бизнеса с государством более удобным, повысить качество государственных услуг, усовершенствовать антикоррупционное законодательство, обеспечить поддержку малому и среднему предпринимательству. «Темы серьезные, они на контроле и Правительства, и нашей Партии, прорабатываются и в Совете при Президенте РФ по стратегическому развитию», – отметил Медведев.



Председатель «Единой России» рассказал, что уже сделано в этом направлении, а также – что планируется сделать.



«Во-первых, сегодня действительно можно участвовать в принятии законов. И это не просто формальность. Законопроекты проходят публичные обсуждения, идеи прорабатываются на экспертном уровне, функционирует система электронных петиций, при всех федеральных министерствах и ведомствах созданы общественные советы. Не один год работает площадка общественного обсуждения бюджета, которая помогает людям лучше понять строки расходования государственных средств. Такие практики должны развиваться - только так общество сможет реально влиять на принятие политических решений, делать это, не только голосуя на выборах, но и высказывая свое мнение по ключевым вопросам», – сказал Медведев.



Во-вторых, отметил он, стало гораздо удобнее получать государственные и муниципальные услуги. «По тому, насколько удобно взаимодействовать с государством, люди судят о работе всего государственного аппарата. Мы развиваем сеть многофункциональных центров по всей стране, у нас их сейчас 2700, не считая филиалов, где в режиме одного окна можно получить необходимую услугу или документ. Больше не нужно ездить по разбросанным по городу или районам ведомствам, чтобы собирать различные справки, все это можно делать в одном месте», – подчеркнул Председатель Партии.



По его словам, перечень услуг за последние несколько лет был существенно расширен, причем в него вошли наиболее востребованные услуги. «Время ожидания сократилось в 2,5 раза по сравнению с 2012 годом до менее, чем 22 минуты в среднем. Мы будем стремиться к тому, чтобы очередь в ожидании занимала не более 15 минут. Уже в ближайшее время платежи за оказание государственных услуг и оформление различных документов можно будет вносить непосредственно в МФЦ. Есть предложения усилить ответственность чиновников за грубые нарушения, в том числе за нарушения сроков и необоснованный возврат документов заявителю», – рассказал Председатель «Единой России».



В-третьих, продолжается корректировка антикоррупционной правовой базы, совершенствование системы государственных закупок. «Весь закупочный цикл – от определения поставщика до заключения контракта и итогового аудита – был абсолютно прозрачным для общественного контроля. На портале государственных закупок уже раскрывается огромный даже по мировым меркам объем данных. Крупные закупки на более, чем миллиард рублей проходят общественные обсуждения, формируются публичные ведомственные антикоррупционные планы, рассчитываются риски», – перечислил Медведев. Он также сообщил, что «Единая Россия» разработала законопроект по повышению ответственности за хищение в сфере государственных и муниципальных закупок и документ в настоящий момент дорабатывается.



«Наконец, весьма солидный подраздел нашей Программы касается развития предпринимательства. Мы ведем активную работу по поддержке малого и среднего бизнеса. По инициативе «Единой России» на поддержку предпринимательства в этом году в федеральном бюджете предусмотрено 20,5 миллиарда рублей. Но деньги – это еще не все. Главное - не создавать проблем для тех, кто хочет открыть свое дело, снимать существующие ограничения в законодательстве», – подчеркнул Председатель Партии.



Он сообщил, что «Единая Россия» работает над тем, чтобы закрепить проведение комплексной проверки предпринимателей не чаще одного раза в три года - и не каждым надзорным органом по отдельности, как это делается сейчас. «Нужно ускорять внедрение в работу контрольно-надзорных органов внедрение так называемого риск-ориентированного подхода. Такая практика должна заработать в полной мере с 1 января 2018 года», – добавил Медведев.



Ранее, 10 мая, Председатель Партии Дмитрий Медведев высказался в поддержку реорганизации Комиссии по подготовке программного документа в Комиссию по контролю за реализацией Предвыборной Программы «Единой России». Первое заседание прошло 10 мая и было посвящено вопросам реализации социального блока Программы.